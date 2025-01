Traum in Pink: Sabrina Carpenter strahlt in sexy Minikleid

Am vergangenen Samstag war es wieder einmal Zeit für das alljährliche W-Magazine-Event. Unter den Gästen befand sich auch Sabrina Carpenter (25) – die mit ihrem Look erneut für eine Menge Begeisterung sorgte und alle Blicke auf sich zog. Der Popstar erschien in einem pinkfarbenen, schulterfreien Minikleid, in dem sie nicht nur einen sexy Ausschnitt präsentierte, sondern auch ihre Beine betonte. Dazu kombinierte sie farblich passende Plateau-High-Heels mit Riemchen sowie funkelnden Silberschmuck.

Äußerlich strahlte die "Bed Chem"-Interpretin – wie es in ihrem Inneren aussieht, bleibt aber wohl weiterhin unklar. Berichten zufolge soll sich Sabrina nämlich nach rund einem Jahr Beziehung von Barry Keoghan (32) getrennt haben. "Sie sind beide jung und karriereorientiert, deshalb haben sie beschlossen, eine Pause einzulegen", erklärte ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber People. Kurz darauf machten jedoch Gerüchte die Runde, der "Saltburn"-Star sei seiner Liebsten fremdgegangen.

Was tatsächlich zwischen Sabrina und dem 32-Jährigen passiert ist, wissen bis dato nur die beiden. Allerdings bleibt das Interesse der Fans weiterhin bestehen – so auch unter einem Instagram-Neujahrspost der "Espresso"-Sängerin. In diesem sprach sie jedoch nur darüber, was sie sich für 2025 vorgenommen hat. "Mein Vorsatz für das neue Jahr: Keine Schwanzwitze mehr machen... aber das wird ganz schön hart", machte die 25-Jährige einen ihrer typischen sexy Witze.

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

Getty Images Barry Keoghan im September 2024

