Auto verwanzt: Pietro Lombardi hat seine Laura ausspioniert

Sänger Pietro Lombardi (32) hat ein schockierendes Geständnis abgelegt: Vor rund vier Jahren hat er das Auto seiner Freundin Laura Maria Rypa (29) verwanzt, um ihre Gespräche abzuhören. Mit dieser Beichte überraschte er seine Partnerin und die Zuschauer beim Live-Event "OMG – Das Couchgespräch" im Rahmen des Social-Media-Trendspiels "We listen and we don’t judge". "Ich habe so Angst, es zu sagen, weil, was ich jetzt sage, ist eine Straftat", begann der ehemalige DSDS-Teilnehmer seine Offenlegung. Als Grund für die äußerst fragwürdigen Methoden nannte er seine große Eifersucht. Laura wollte damals mit einer Freundin nach Hannover fahren, was bei Pietro seiner Beschreibung nach ein mulmiges Gefühl ausgelöst hatte.

Als angemessenes Mittel, um mit seinen eigenen Unsicherheiten umzugehen, sah Pietro offenbar das Verwanzen von Lauras Wagen. Mithilfe eines Freundes installierte er Abhörgeräte in dem Auto, das er ihr für die Fahrt zur Verfügung stellte, um die darin geführten Gespräche aufzuzeichnen. Heute bereut Pietro die Tat nach eigenen Aussagen, denn "man sollte seiner Frau eigentlich vertrauen". Laura reagierte sichtlich geschockt und entgegnete: "Wow. Warte. Das ist ein Trennungsgrund." Zur Überraschung vieler Zuschauer überwand sie ihre negativen Gefühle jedoch rasch und entschied sich, die Sache mit Humor zu nehmen – zumindest vor den Kameras. Ob dieser schwerwiegende Vertrauensbruch von den beiden im Privaten noch entsprechend aufgearbeitet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Pietro und Laura haben in ihrer Beziehung schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Die beiden wurden 2021 erstmals offiziell ein Paar, trennten sich jedoch kurze Zeit später, bevor sie schließlich wieder zusammenfanden und ihre Verlobung bekannt gaben. Pietro, der 2011 durch seine Teilnahme bei "DSDS" berühmt wurde, schwärmt in Interviews häufig von seiner Liebe zu Laura und ihrem innigen Verhältnis. Auch die 29-Jährige, die als Social-Media-Star eine große Anhängerschaft hinter sich versammelt, lässt ihre Follower regelmäßig an ihrem Familienleben mit Pietro und den zwei gemeinsamen Kindern teilhaben.

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2024

