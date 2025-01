Cher enthüllt beängstigende Erlebnisse mit Phil Spector

In ihrer neuen Autobiografie "Cher" erhebt Cher (78) schwerwiegende Vorwürfe gegen den verstorbenen Musikproduzenten Phil Spector. Die Sängerin beschreibt darin eine Begegnung aus ihrer Jugendzeit, als der damals einflussreiche Phil sie im Alter von nur 15 Jahren sexualisierend ansprach. Cher berichtet, dass sie ihn durch ihren damaligen Freund, den Musiker Antonino LoTempio, kennengelernt hatte. Phil fragte sie sogleich: "Voulez-vous coucher avec moi?" ("Möchten Sie mit mir schlafen?"). Ihre schlagfertige und ironische Antwort "Oui, pour l’argent" ("Ja, für Geld") habe ihn sprachlos gemacht, erinnert sich Cher.

Doch die problematischen Begegnungen mit dem Musikproduzenten endeten für Cher nicht in der Jugend. Viele Jahre später, während ihrer erfolgreichen Musik- und Filmkarriere, begegneten sich die beiden erneut. In ihrem Buch beschreibt sie, wie er ihre Vocals ohne Erlaubnis für einen Song verwendete, was zu einem hitzigen Streit führte. Dabei habe er versucht, sie einzuschüchtern, indem er mit einem Revolver spielte. Trotz seines beängstigenden Verhaltens ließ sich die Sängerin nicht einschüchtern. "Verarsch mich nicht, Phillip! Das kannst du nicht mit mir machen, du A****loch. Ich bin Cher, okay?", erinnerte sie ihn damals in scharfem Tonfall. Letztlich gab der Produzent nach und entschuldigte sich für sein Verhalten.

Phil, der in den 1960er Jahren mit seiner "Wall of Sound"-Produktionstechnik zahlreiche Künstler prägte, hatte mit zunehmendem Alter immer wieder negative Schlagzeilen gemacht. 2009 wurde er wegen Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson verurteilt. Noch während seiner Haftstrafe starb er im Jahr 2021 im Alter von 81 Jahren. Cher hingegen, deren bewegtes Privatleben immer wieder für Aufsehen sorgte, hat sich durch ihre Stärke und Ausstrahlung als Ikone der Musik- und Filmwelt behauptet. Mit ihrem neuen Buch gewährt die Oscar- und Grammy-Preisträgerin einen noch nie dagewesenen Einblick in ihre schillernde, aber auch oft turbulente Vergangenheit.

Getty Images Cher im Jahr 1981

Getty Images Cher, Sängerin

