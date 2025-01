Diese Spitznamen geben sich die "Unter uns"-Schauspieler

Wie nennen sich die Unter uns-Stars eigentlich privat? RTL hat nachgefragt und einige charmante Einblicke erhalten. Schauspielerin Carina Koller (28), die in der Serie Cecilia verkörpert, hält es denkbar einfach: "Ich nenne jede Person 'Maus'. Das ist mir auch egal, ob das meine Chefin ist, oder meine beste Freundin. Das sind für mich alles Mäuse!" Ihre Kollegin Bettine Langehein alias Stella sieht das jedoch ganz anders und hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg: "Ich hasse alles, was so verniedlichend ist!"

Isabell Hertel (51), die Ute spielt, wird am Set von allen einfach "Bella" genannt – diesen Spitznamen trage sie bereits seit frühester Kindheit. "Das war der erste Satz, den ich mit einem Jahr gesagt habe. Ich habe ein Matchboxauto geschenkt bekommen, dann kam Geburtstagsbesuch, und ich sagte stolz: 'Bella hat ein Auto.'" Auch Timothy Boldt (34) aka Ringo kann mit einem prägnanten Kürzel punkten: Schon im Kindergarten wurde aus "Timothy" einfach "Timo". "Timothy konnte natürlich niemand aussprechen, besonders im jüngeren Alter, also Kindergarten und Grundschule, das war sehr lustig", berichtet er augenzwinkernd.

Seit fast drei Jahrzehnten zieht "Unter uns“ die Zuschauer mit packenden Geschichten aus der Schillerallee in ihren Bann. Am 28. November 1994 feierte die Daily Soap ihre Premiere und hat seither stolze 7509 Episoden auf die Bildschirme gebracht – ein beeindruckender Meilenstein, der im November groß gefeiert wurde. Doch nicht nur die Storylines, sondern auch die Zahlen hinter den Kulissen sind bemerkenswert: RTL verrät, dass im Laufe der Jahre ganze 31.927 Kosmetikschwämme und 10.323 Lippenstifte zum Einsatz gekommen seien. Für besonders dramatische Szenen seien sage und schreibe 107 Liter Kunstblut geflossen.

Instagram / _yannikmeyer_ Isabelle Geiss, Isabell Hertel und Yannik Meyer

RTL / Julia Feldhagen "Unter uns"-Cast Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Valea Scalabrino und Ben Heinrich

