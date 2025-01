Diesen Mega-Erfolg feiert Shirin David mit "Bauch Beine Po"

Vergangenen Sommer gab es wohl kaum jemanden, bei dem sich nicht mindestens einmal dieser Ohrwurm festsetzte: Mit "Bauch Beine Po" landete Shirin David (29) aber nicht nur einen krassen Sommerhit – der Erfolg zeigt sich auch noch Monate später. Auf X veröffentlichte Female Rap Charts nun die Liste der weltweit meistgestreamten Songs weiblicher Rapperinnen im Jahr 2024: Die Hamburgerin erreichte mit ihrem Track den elften Platz.

77 Millionen Mal war der Song auf Spotify zum Zeitpunkt der Erfassung geklickt worden. Ein Ranking, auf das Shirin definitiv stolz sein kann. Insgesamt schafften es in diesem Jahr 25 Tracks auf die Liste. Darunter internationale Künstlerinnen wie GloRilla (25), LayBankz und Megan Thee Stallion (29). Neben den Topsongs 2024 veröffentlichte der Account auch die Rapperinnen, die nach wie vor die Spitzenreiterinnen in der Frauen-Rap-Szene sind: Nicki Minaj (42) auf Platz eins, dicht gefolgt von Doja Cat (29) und Cardi B (32) halten sich seit Jahren kontinuierlich in den Spotify-Charts.

Als deutschsprachige Künstlerin auf einer Liste mit internationalen Rapstars zu landen, ist wohl selbst für eine supererfolgreiche Musikerin wie Shirin eine besondere Ehre. In Deutschland gehört die einstige YouTuberin schon seit Jahren zu den ganz Großen der Szene. Vor allem 2024 gab es wieder eine Menge neue Musik – gekrönt von ihrer umwerfenden Silvestershow am Brandenburger Tor in Berlin. Aber auch 2025 hat die "Lieben Wir"-Interpretin musikalisch so einiges vor. Neben ihrer "Schlau aber blond"-Tour kündigte sie bereits wieder neue Lieder an, unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem Rapper Ski Aggu (27).

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

