Fans besorgt: Twenty4tim teilt Erstickungsanfall im Netz

Twenty4tim (24) teilt regelmäßig private Einblicke in sein Leben. Dabei macht der Influencer auch keinen Hehl aus schwierigen Themen. Auf Instagram teilt er ein Video seiner Atemprobleme. Zu sehen ist, wie Tim nach Luft schnappt und zeitgleich versucht, sich zu beruhigen. "Ich habe gerade einen Erstickungsanfall von mir aufgenommen, weil ich langsam einfach solche Angst habe", schreibt er und ergänzt: "Ich brauche Hilfe. Vielleicht kennt sich jemand ja hiermit aus? Ich bin gerade auf dem Weg in die Notfallaufnahme."

Seine Fans versetzt der geteilte Clip in große Sorge. "Wir sind immer da für dich und hoffen so sehr, dass dir bald geholfen werden kann", "Mann, Timmy, wir machen uns Sorgen" oder "Pass bitte auf dich auf", so lauten nur einige der besorgten Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an und äußert eine Vermutung zu den Atemproblemen des 24-Jährigen: "Tim, ich hatte genau dasselbe – es war Keuchhusten!" Eine klare Diagnose hat Tim aber offenbar noch nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tim offen über seine körperliche und mentale Gesundheit spricht. Bereits vor wenigen Tagen berichtete er von seinem aktuellen Zustand – und verriet, dass er in letzter Zeit mehrere Panikattacken erlitt. "Ich glaube, ich hatte in Kombination mit meinen Atemproblemen zwei bis drei Panikattacken in den letzten Tagen. Sowas wünsche ich niemandem", äußerte der Sänger in einer Social-Media-Story.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

Getty Images Twenty4tim, Influencer

