Leyla glaubt nicht an Kim Virginias mögliche Schwangerschaft

Seit Leyla Lahouar (28) mit dem Ex-Freund ihrer TV-Kollegin Kim Virginia Hartung (29) anbandelt, fliegen zwischen den beiden Frauen regelmäßig die Fetzen. Kürzlich machte Kim öffentlich, dass sie mit Nikola Glumac (28) zusammen sei – nun könnte die Influencerin angeblich sogar ein Kind von ihrem neuen Partner erwarten. Leyla kauft Kim und Nikola die angebliche Schwangerschaft aber offenbar nicht ganz ab. In einem Q&A auf Instagram stellt sich die Beauty den neugierigen Fragen ihrer Fans und wird dabei auch auf die Schwangerschaft angesprochen. "Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr peinlicher, setzt sie noch eine Schippe drauf. Ich finde es aber gut, dass man liest, dass viele, die ihr geglaubt haben, mittlerweile aufgewacht sind", schießt sie gegen die Ex-Beauty & The Nerd-Kandidatin.

Dann erklärt sie, warum sie Kims Geschichte keinen Glauben schenkt. "Also erst war sie angeblich schwanger von Mike trotz Spirale, jetzt hat sie eine neue Spirale und die Pille danach bekommen und sie ist trotzdem 'vielleicht' schwanger... Come on, wer glaubt das denn?", stichelt Leyla weiter. Dennoch sehe sie für sich und Mike auch das Positive in der Situation: "Aber zum Glück haben wir dadurch jetzt unsere Ruhe." Schon im Januar des vergangenen Jahres gerieten die beiden Realitystars im Dschungelcamp aneinander. Doch auch danach kehrte keine Ruhe ein – immer wieder verteilten sie Seitenhiebe im Netz.

Nachdem Kim nachdrücklich betont hatte, an Silvester keinen Alkohol getrunken zu haben, brodelte die Gerüchteküche. Kurz darauf meldete sie sich auf Instagram zu Wort und befeuerte die Spekulationen weiter: "Da ich jetzt so immens viele Nachrichten zu dem Thema bekommen habe: Ich habe an Silvester, wie natürlich einige vermutet haben, keinen Alkohol getrunken, da es tatsächlich sein könnte, dass ich schwanger bin." Vor einem Schwangerschaftstest drücke sich die ehemalige Temptation Island-Verführerin derzeit allerdings noch.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Anzeige Anzeige