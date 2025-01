Wird Leo DiCaprio in der dritten Staffel "Squid Game" sein?

Die Gerüchteküche brodelt: Wird Leonardo DiCaprio (50) tatsächlich in der dritten Staffel der Erfolgsserie Squid Game zu sehen sein? Geht es nach einem Bericht des südkoreanischen Mediums OSEN, soll der Hollywoodstar einen Gastauftritt in der kommenden Staffel haben, die bereits fertig gedreht sein soll. Die neuen Folgen der Serie sollen angeblich bereits diesen Sommer auf Netflix erscheinen. Obwohl Details über Leonardos Rolle streng geheim gehalten werden, soll sein Auftritt nur kurz ausfallen. Netflix dementierte die Spekulationen jedoch umgehend. "Wir haben auch von diesen Gerüchten gehört, aber sie sind nicht wahr", erklärte ein Sprecher laut allkpop.

Bereits in der Vergangenheit ließ Leonardo durchblicken, dass er ein großer Fan von "Squid Game" sei – und genau das befeuert die aktuellen Spekulationen umso mehr. Hauptdarsteller Lee Jung-jae (52) hatte 2021, kurz nach der Premiere von Staffel eins, ein Foto mit Leonardo bei der LACMA Art + Film Gala in Los Angeles gepostet, auf dem die beiden gut gelaunt posieren. Später sorgte Jung-jae mit seiner Aussage, er könne sich niemand Geringeren als Leonardo als Teil des Casts vorstellen, für Schlagzeilen. Auch Serien-Schöpfer Hwang Dong-hyuk äußerte sich 2022 bei einer Pressekonferenz scherzhaft zu der Idee, Leo zu engagieren: "Er hat selbst gesagt, dass er die Serie liebt. Wir haben intern schon gescherzt, ob wir ihm ein Angebot machen sollten."

Dass der 50-Jährige ein persönliches Interesse an außergewöhnlichen und gesellschaftskritischen Stoffen hat, ist kein Geheimnis. Der Oscar-Preisträger wählt seine Projekte bekanntlich mit Bedacht und hat mit Filmen wie "Inception" und "The Revenant" bewiesen, dass er sich für Rollen begeistert, die jenseits des Mainstreams liegen. Als bekennender Liebhaber von südkoreanischem Kino wurde er nicht nur mit Regisseur Bong Joon-ho (55) in Hollywood gesichtet, sondern auch für seine Leidenschaft für komplexe Geschichten gefeiert.

Getty Images Ein Teil des "Squid Game 2"-Casts posiert bei der Los Angeles-Premiere in 2024

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

