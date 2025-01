Yeliz Koc gibt sich Schuld am früheren Liebes-Aus mit Jannik

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis haben ihrer Liebe eine weitere Chance gegeben. Nach einer turbulenten Beziehung und anderthalb Jahren, in denen sie kaum Kontakt hatten, sind die beiden Reality-TV-Stars wieder ein Paar. Die Influencer hatten sich bei Make Love, Fake Love kennengelernt, wo Yeliz sowohl mit Jannik als auch mit Max Bornmann anbandelte. Obwohl sie für beide Männer Gefühle hatte, entschied sie sich im Finale für Jannik. Die Zeit in der Show belastete ihre Beziehung aber dennoch – sogar so sehr, dass sich die Dschungelcamp-Kandidatin die Schuld an der früheren Trennung gibt. Einige Zeit nach den Dreharbeiten sind die beiden nämlich zusammen mit den anderen Kandidaten feiern gegangen – auch mit Max. Das hat zu Streit mit Jannik geführt.

"Eigentlich hätte ich von vornherein sagen müssen: 'Okay, entweder wir bleiben weg oder Max bleibt weg'", erklärte sie ihre Sicht der Dinge im Interview mit RTL. Heute ist sie der Meinung, dass sie klarere Grenzen hätte setzen müssen – immerhin waren auch Gefühle für Max im Spiel. Stattdessen hat sie es darauf angelegt, dass es dadurch zum Streit mit ihrem Partner kam: "Und das war, finde ich, ein sehr großer Fehler. [...] Das hat sehr viel kaputtgemacht."

Nach ihrer Trennung hatten die beiden lange keinen Kontakt und kamen mit anderen Partnern zusammen. Doch auch diese Beziehungen zerbrachen. Beim Dreh von Prominent getrennt traf das Ex-Paar wieder aufeinander – und es funkte offenbar erneut. Nach vielen Munkeleien machten sie am Sonntag ihr Liebes-Comeback offiziell. "Wir haben halt die gleichen Vorstellungen vom Leben und von der Zukunft", schwärmte Yeliz im Interview mit RTL.

Katrin Hautner / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

