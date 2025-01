Benny Blanco bezeichnet Selena Gomez als größten Gewinn

Benny Blanco (36) erlebte am 5. Januar bei den Golden Globes in Los Angeles offenbar seinen ganz persönlichen Triumph. Der Musikproduzent begleitete seine Verlobte Selena Gomez (32), die an diesem Abend gleich in zwei Kategorien nominiert war: als "Beste Schauspielerin" in einer TV-Serie (Musical oder Comedy) und als "Beste Nebendarstellerin" in einem Kinofilm. Während Selena auf einer eleganten Balkonbrüstung vor der Skyline der Stadt posierte, scherzte Benny in den sozialen Medien: "Ich habe den besten Preis des Abends mit nach Hause genommen." Damit meinte er die "Only Murders in the Building"-Schauspielerin selbst, mit der er im Dezember 2024 seine Verlobung bekannt gegeben hatte.

In einem TikTok-Video, das am Tag nach der Verleihung veröffentlicht wurde, richtete Benny begeisterte Worte an Selena, die in einem maßgeschneiderten, pastellblauen Prada-Kleid und mit Diamantschmuck von Tiffany glänzte. "Woo, schaut euch meine Frau an!", jubelte Benny, während er die Kamera auf die lachende Sängerin richtete. Trotz ihrer beachtlichen Nominierungen war es jedoch nicht der Abend, um eine Trophäe mit nach Hause zu nehmen – zumindest nicht für die Schauspielerin. Nach Bennys eigener Aussage war für ihn Selena der größte Gewinn des Abends.

Für ihre Fans ist Selena nicht nur als Schauspielerin ein vertrautes Gesicht, sondern auch als Sängerin eine feste Größe im Musikgeschäft. Ihren großen Durchbruch feierte sie als Teenager durch die Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Benny hingegen hat sich mit seiner Arbeit als Musikproduzent einen Namen gemacht und gilt besonders in den sozialen Medien als unterhaltsamer Star. Dass ausgerechnet er Selena so zum Strahlen bringen kann, begeistert auch ihre Anhänger. Die beiden traten erstmals Ende 2024 öffentlich als Verlobte in Erscheinung, wobei Benny in Interviews häufig betonte, wie glücklich er an ihrer Seite ist. Fans dürfen gespannt sein, welche Meilensteine die beiden in ihrem gemeinsamen Leben noch erreichen werden.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im Januar 2025

