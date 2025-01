Regisseur kritisiert Demi Moores Verhalten am Set

Demi Moore (62), die bei den diesjährigen Golden Globe Awards ihre allererste Auszeichnung als "Beste Schauspielerin" für "The Substance" entgegennahm, sieht sich aktuell mit Vorwürfen des Regisseurs Adrian Lyne konfrontiert. Der 83-jährige Filmemacher hatte Demi 1993 für die Hauptrolle in "Ein unmoralisches Angebot" besetzt. Während einer Filmvorführung in Manhattan brachte er jetzt, wie die Daily Mail berichtet, seine Kritik an der Zusammenarbeit mit der Schauspielerin zur Sprache. Er fand das Drehen der Sexszenen "schwierig" und bezeichnete Demi als "seltsam". Adrian offenbarte dem Publikum, er habe ihr damals direkt gesagt: "Du magst mich nicht, und ich mag dich nicht, aber wir müssen es hinter uns bringen."

Auch Demi kritisierte in ihren Memoiren "Inside Out" die schwierige Zusammenarbeit mit Adrian und beschrieb die Dreharbeiten als "mühsamen Kampf". Besonders die Art, wie der Regisseur mit Sexszenen umging, bereitete ihr Unbehagen – laut ihrer Aussage oft lautstark und auf eine Weise, die sie zunächst als "grenzüberschreitend" empfand. Auch ihr Gewicht sorgte für Spannungen: Nachdem sie für die Sexszenen abgenommen hatte, drängte Adrian sie, wieder zuzunehmen, um nicht "wie ein Mann" auszusehen. Trotz der Herausforderungen betonte Demi auch, dass sie die Dreharbeiten an "Ein unmoralisches Angebot" als gelungen werte. "Er ist ein echter Voyeur", schrieb die Schauspielerin, "aber seine Leidenschaft hinter der Kamera hat auch dazu geführt, dass die Szenen kraftvoll und visuell außergewöhnlich wurden."

Demi, die in den 90er Jahren zu den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods zählte, erlebte in ihrer Karriere viele Höhen und Tiefen. Nach viel Kritik und einer Durststrecke in der Filmbranche hatte sie sich gefragt, ob ihre Zeit im Filmgeschäft vorbei sei. In ihrer emotionalen Dankesrede nach der Golden-Globe-Preisverleihung zeigte sie sich jedoch kämpferisch: "Vielleicht dachte ich, ich wäre schon fertig, aber das Universum hat mir mit diesem Film gezeigt, dass ich noch lange nicht fertig bin."

Getty Images Adrian Lyne, Regisseur, 2002

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

