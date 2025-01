Trauriger Abschied: "Golden Bachelor"-Christin bricht ab

Für eine weitere Golden Bachelor-Kandidatin endet die aufregende Reise schon vorzeitig: Christin verabschiedet sich im Sinne ihrer Gesundheit. "Ich habe natürlich gehofft, dass ich den Goldenen Bachelor für mich gewinne [...] aber gestern hatte ich tatsächlich dermaßen mit meinem Kreislauf zu tun – und deshalb ist heute der Tag für mich, zu gehen", erklärt sie bedrückt. Christins Verkündung ihres Ausstiegs stimmt auch ihre Mitstreiterinnen traurig. So kullern beispielsweise bei Sylvia, Mercedes und Kerstin ein paar Tränen.

"Das war schon traurig. Da hab' ich schon mein Tränchen verdrückt ... Da hat es mich ein bisschen gerupft", erklärt Sylvia im Einzelinterview, noch immer sichtlich mitgenommen. Christin gehe es gesundheitlich zwar wieder besser, doch empfinde sie die Entscheidung für sich als die richtige. Sie bedankt sich bei den anderen Single-Damen und erklärt: "Ihr seid großartig!" "Wir respektieren das natürlich, obwohl ich glaube, dass wir alle sehr traurig sind", meint Britta, die anschließend beinahe selbst von ihren Gefühlen überwältigt wird. Die Zeit in der Villa wird die Vermögensverwalterin wohl immer in besonderer Erinnerung behalten. "Wir hatten so eine tolle Zeit. Das war, als ob wir uns tatsächlich schon viel, viel länger kennen. Wie eine große Familie", schwärmt sie abschließend.

Die Münchnerin ist nicht die Erste, die "Golden Bachelor" freiwillig verlässt. Zuvor entschied sich ihre Mitkandidatin Ute St. in der sechsten Folge dafür, Rosenkavalier Franz Stärk (73) zu verlassen und die Show abzubrechen. "Ich hätte gern ein anderes Gefühl bekommen, dass der Funke überspringt, aber bei mir ist er leider nicht übergesprungen und es tut mir wirklich sehr leid", erklärte die 62-Jährige ihren Entschluss. Sie glaube, sie habe "immer noch eine Herzblockade" – die Boutique-Managerin hätte sich sehr gewünscht, anders für den Pensionär zu empfinden.

Anzeige Anzeige

RTL Mercedes, Lise und Kerstin, "Golden Bachelor"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

RTL / Stephan Pick Ute St., "Golden Bachelor"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige