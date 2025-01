Yeliz Koc will zweites Kind trotz schwerer Schwangerschaft

Erst vor kurzem verkündeten Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis ihr Liebes-Comeback, schon erreichen die Reality-TV-Bekanntheit Fragen nach ihrer Familienplanung. Während ihrer ersten Schwangerschaft mit Tochter Snow (3) litt die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin unter einer besonders schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit. Nun interessiert es Yeliz' Fans, wie sie es bei einem neuen Baby handhaben würde. "Ich würde es ein zweites Mal versuchen und einfach beten, dass ich keine Hyperemesis mehr habe", erklärte die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde.

Doch die Chancen auf eine komplikationsfreie Schwangerschaft sieht die 31-Jährige eher gering. "Dadurch, dass ich nicht mal mehr den Ring vertragen habe durch die Hormone, gehe ich stark davon aus, dass ich es wieder hätte", vermutete die ehemalige Make Love, Fake Love-Single Lady in ihrer Social-Media-Story und fragte ihre Follower um Rat. Ein weiteres Mal an Hyperemesis gravidarum leiden will Yeliz so gut es geht vermeiden, denn sie bezeichnete die Beschwerden als den größten "Albtraum, den man als Schwangere erlebt." Aktuell scheint aber noch keine Baby-Planung im Gange zu sein, denn die alleinerziehende Mama verriet, im Moment mit der Antibabypille zu verhüten.

Während ihrer Schwangerschaft mit Snow machte sich die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (33) bereits Gedanken über ihren zukünftigen Kinderwunsch. Ursprünglich soll sich Yeliz eigentlich vier eigene Sprösslinge gewünscht haben, aufgrund ihres schweren Schwangerschaftsverlaufs habe sich das aber geändert. "Ich bin zufrieden mit einem eigenen, möchte dann aber definitiv noch adoptieren – und wenn möglich, eine Leihmutterschaft", gab der Realitystar preis.

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Star Yeliz Koc und ihre Tochter Snow

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

