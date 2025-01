Ryan Reynolds präsentiert sich trotz Klage freudestrahlend

Um Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) herrscht derzeit viel Wirbel: Der Gossip Girl-Star reichte kürzlich Klage gegen seinen It Ends With Us-Kollegen Justin Baldoni (40) ein, woraufhin dieser zum Gegenschlag ausholte und neben Blake auch dem "Deadpool"-Star schwere Vorwürfe machte. Davon ließ sich dieser bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Bekanntwerden des juristischen Streits allerdings nichts anmerken: Ryan erschien bei der National Board of Review Annual Awards Gala in New York mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht – und wirkte außerdem ziemlich entspannt, als er in einem eleganten grauen Smoking den Preis für den besten Film des Jahres präsentierte.

Ob der 48-Jährige privat auch so gelassen ist, bleibt aber wohl eher fraglich. Wie E! News kürzlich berichtete, reagierte Justin auf Blakes Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Rufmords ebenfalls mit juristischen Schritten: Er reichte Klage gegen die New York Times wegen Verleumdung ein und behauptete darin, Ryan habe sich ihm gegenüber sehr aggressiv verhalten. "Livelys Ehemann, Ryan Reynolds, hat Baldoni während eines Treffens in ihrem Penthouse in New York aggressiv beschimpft und ihn beschuldigt, Lively als fett zu beleidigen", lautete es in der Klageschrift des Jane the Virgin-Stars.

Die Begegnung mit dem "Party Animals"-Darsteller sei demnach "traumatisch" gewesen und Justin sei "noch nie in seinem Leben so angesprochen worden". Laut TMZ sollen diese Behauptungen jedoch nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Ein Insider, der während des Meetings angeblich vor Ort war, betonte, Ryan sei zwar "wütend und ernst" gewesen, aber weder laut noch beleidigend geworden. Darüber hinaus soll die Stimmung von vornherein nicht besonders gut gewesen sein – wie der Informant weiter ausführte, sollte bei dem Treffen das Verhalten des 40-Jährigen angesprochen werden. Wie es in Blakes Klage hieß, habe er für ein feindliches Arbeitsumfeld gesorgt und unter anderem unangebrachte sexuelle Witze gemacht.

Getty Images Justin Baldoni im August 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "It Ends With Us" im August 2024

