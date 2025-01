Diese Schwangerschaftsgelüste hat Jason Kelces Frau Kylie

Kylie Kelce (32), Ehefrau des ehemaligen NFL-Spielers Jason Kelce (37), hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" offen über die Herausforderungen und Besonderheiten ihrer aktuellen Schwangerschaft gesprochen. Die 32-Jährige, die ihr viertes Kind erwartet, verriet dabei, dass sie in dieser Schwangerschaft vor allem mit Essensaversionen zu kämpfen habe. Dennoch sei die Lust auf einen bestimmten Snack nicht zu übersehen: "Dieses Baby scheint glasierte Donuts zu bevorzugen, und ich kann es verstehen", sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Die dreifache Mutter, die bereits die Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett mit ihrem Mann Jason großzieht, teilte zudem mit, dass frühere Schwangerschaften andere Gelüste mit sich brachten – damals etwa Vanille-Donuts, als sie mit Elliotte schwanger war. Den Zuhörern ihres Podcasts erzählte sie auch, dass sie nach der Geburt ihrer vierten Tochter sofort wieder zu ihrem geliebten Butter-Pekannuss-Kaffee zurückkehren möchte. Gleichzeitig scherzte sie, dass ihr Körper derzeit dabei sei, sich selbst auf die anstehenden schlaflosen Nächte vorzubereiten, da sie in letzter Zeit regelmäßig zwischen zwei und vier Uhr morgens wach sei.

Kylies Offenbarung über Essensvorlieben ist jedoch nicht die einzige Anekdote, die derzeit für Lacher sorgt: Sie erwähnte auch, dass Kommentatoren im Internet behaupten, Elliotte sehe mehr wie Jasons Bruder Travis Kelce (35) aus als wie Kylie selbst. "Das ist schon etwas beleidigend", fügte sie im Teaser für ihre kommende Podcastfolge mit einem Augenzwinkern hinzu, während sie betonte, dass die Ähnlichkeiten ihrer zwei anderen Töchter völlig eindeutig Jason zuzuschreiben seien. Mit ihrer humorvollen und nahbaren Persönlichkeit begeistert Kylie regelmäßig ihre Community. Ihre Ehrlichkeit, sei es über Schlafmangel oder die Eigenheiten eines Familienlebens, macht sie für viele Hörerinnen zu einer sympathischen Verbündeten im Alltag.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Travis Kelce, Sportler

