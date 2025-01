König Frederik X. hat das royale Wappen Dänemarks geändert

Donald Trump (78) schmiedet fleißig Pläne – diese haben allerdings bisher recht wenig mit Amerika zu tun. Tatsächlich hat der zukünftige Präsident der USA sein Auge auf Grönland geworfen! Mehrfach hat er jetzt schon seinen Wunsch geäußert, die verschneite Insel käuflich zu erwerben. Nun schießt der dänische Monarch zurück: König Frederik X. (56) ändert kurzerhand das königliche Wappen und unterstreicht, dass Grönland noch immer zu Dänemark gehört! Das alte Emblem zeigte in drei von vier Feldern blaue Löwen und nur in einer kleinen Ecke die symbolischen Tiere der dänischen Überseeterritorien, wie das Königshaus unter anderem auf Instagram mitteilt. Die neue Ausgabe des Emblems zeigt nun in nur zwei Feldern die altbekannten Löwen, in einem Feld einen Widder und im letzten einen stolzen weißen Eisbären – das Wappentier Grönlands.

Donald hat die Rechnung offensichtlich ohne Dänemark gemacht – Grönland gehört nämlich seit dem 19. Jahrhundert offiziell zum dänischen Königreich. Im Netz erklärt der König souverän: "Mit der Änderung des 1972 eingeführten königlichen Wappens möchte der König ein zeitgemäßes königliches Wappen schaffen, das sowohl das Gemeinwesen widerspiegelt als auch die Geschichte und die heraldische Tradition berücksichtigt." Ab sofort wird das neue Emblem auf den offiziellen Dokumenten und in Siegeln des Königshauses verwendet. Wie und ob der neu gewählte Präsident diesen Seitenhieb aufnimmt, ist bisher unklar – Donald hat bislang noch nicht auf das neue Wappen reagiert.

Möglicherweise hat Donald gerade gar keine Zeit, sich um Grönland zu kümmern: In wenigen Tagen wird das Strafmaß des Schweigegeldprozesses gegen ihn verkündet. Und das auch noch kurz vor seinem Amtsantritt als neuer Präsident der Vereinigten Staaten! Im Mai 2024 wurde Donald in 34 Fällen wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen schuldig gesprochen – daraufhin legte er alles daran, seine Verurteilung aufheben zu lassen. Nach seiner Neuwahl im November versuchte er sogar, seine präsidentielle Immunität dafür zu nutzen. Wie die BBC berichtet, ist Donald allerdings nicht der Gefahr ausgesetzt, für sein Vergehen eine Haftstrafe zu bekommen.

Instagram/detdanskekongehus Das neue königliche Wappen von Dänemark, 2025 eingeführt

Getty Images Donald Trump im New Yorker Gericht im Mai 2024

