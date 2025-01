Weiterer vermeintlicher Dealer von Liam Payne verhaftet

Der Tod von Liam Payne (✝31) bleibt weiterhin im Fokus der Ermittlungen in Argentinien. Der Sänger, bekannt als Mitglied der Boyband One Direction, war am 16. Oktober 2024 während eines Aufenthalts im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires nach einem Sturz vom Balkon ums Leben gekommen. In seinem Blut wurden damals viele verschiedene Drogen nachgewiesen. Nun hat sich Ezequiel David Pereyra, ein 21-jähriger Hotelmitarbeiter, den Behörden gestellt. Ezequiel wird beschuldigt, Liam vor dessen Tod Drogen verkauft zu haben. Nach einem Haftbefehl der Richterin Laura Bruniard war der Hotelangestellte zunächst untergetaucht, bevor er sich laut der argentinischen Tageszeitung La Nación freiwillig stellte.

Die argentinische Polizei hatte vergangene Woche eine groß angelegte Suche nach dem Verdächtigen eingeleitet, da dieser nicht auf die richterliche Anordnung seiner Verhaftung reagiert hatte. Überwachungen mehrerer Orte, an denen die Polizei die verdächtige Person vermutete, sollen erfolgreich Druck auf den Hotelmitarbeiter ausgeübt haben, wie die Tageszeitung weiter berichtet. Ezequiel wurde bereits im Dezember wegen des Verdachts des Drogenhandels angeklagt. Liam hatte während seines Aufenthalts in Buenos Aires im CasaSur Palermo Hotel gewohnt, wo Pereyra als Angestellter tätig war.

Zuvor war ein weiterer Verdächtiger, Braian Nahuel Paiz, verhaftet worden. Er stand ebenfalls im Verdacht, Liam Drogen verkauft zu haben. Wie The Sun berichtete, hatte die zuständige Richterin eine Untersuchungshaft für Braian veranlasst und ihm 24 Stunden Zeit gegeben, sich zu stellen. Da er das jedoch nicht tat, suchten ihn die Beamten Anfang Januar in seinem Haus auf und verhafteten ihn.

