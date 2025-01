Nach Verlobungsgerücht: Madonna und Akeem relaxen unterwegs

Madonna (66) ist in New York City gesichtet worden – und das in Begleitung ihres 28-jährigen Freundes Akeem Morris. Die beiden wurden am Dienstag gemeinsam am John-F.-Kennedy-Flughafen gesehen, was die Gerüchteküche um eine mögliche Verlobung weiter anheizte. Die Spekulationen waren aufgekommen, nachdem die Queen of Pop zuvor auf Instagram stolz einen auffälligen Diamantring an ihrem linken Ringfinger präsentiert hatte. Auf den Fotos vom Flughafen, die der Daily Mail vorliegen, trug sie diesmal Handschuhe – und so blieb unklar, ob der Ring noch da ist.

Madonna zeigte sich gut eingepackt gegen die winterliche Kälte New Yorks. Sie trug eine voluminöse Pufferjacke in Schwarz, kombiniert mit einem Schal und einem gemütlichen Pullover mit Rautenmuster. Ihr blondes Haar war zu zwei Zöpfen geflochten, und eine große Sonnenbrille rundete den Look ab. Akeem wählte ein lässiges und funktionales Outfit: Er trug einen Anorak über einem Kapuzenpullover, dazu Jogginghosen und eine Strickmütze, die ihn warm hielt. Ob die beiden damit bewusst die Spekulationen über den Diamantring anheizen oder einfach dem Winterwetter trotzen wollen, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Madonna und Akeem lernten sich im August 2022 kennen, machten ihre Liebe aber erst im Juli 2024 auf Instagram offiziell, nachdem sie zuvor immer wieder gemeinsam gesehen worden waren. Nach einer kurzzeitigen Trennung im Oktober scheint ihre Verbindung nun wieder gefestigt zu sein. Die 66-Jährige hat bereits zwei turbulente Ehen mit Sean Penn (64) und Guy Ritchie (56) hinter sich. Über ihre Ehe-Erfahrungen sagte sie einst in einer Fragerunde auf ihrem YouTube-Kanal, dass diese vielleicht "nicht die beste Idee" gewesen seien, doch sie schätze die Kinder, die aus dieser Zeit stammen. Nun könnte die Sängerin einen neuen Lebensabschnitt zusammen mit Akeem beginnen.

Instagram / madonna Madonna und Akeem Morris in Tokio, 2025

Getty Images Guy Ritchie und Madonna im September 2008

