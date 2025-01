Prinzessin Kate bricht mit Tradition an ihrem 43. Geburtstag

Prinzessin Kate wird am 9. Januar 43 Jahre alt. Für ihren Geburtstag hat sich die Princess of Wales mal etwas anderes überlegt. Normalerweise feiert die Frau von Prinz William (42) ihren Ehrentag gemeinsam mit ihrer Familie auf ihrem Anwesen Anmer Hall in Norfolk. Dies war für die zukünftige Königin der Rückzugsort, um sich von ihrer Chemotherapie zu erholen. Umso überraschender ist es nun, dass Kate laut Hello! ihren Geburtstag dieses Jahr auf Schloss Windsor feiern wird.

In den vergangenen Jahren war das Anwesen in der englischen Region Norfolk der traditionelle Ort für Jubiläumsfeiern. Mit der Wahl von Schloss Windsor will die Mutter von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) wohl einen Neustart wagen. Die Feier wird im privaten Kreis abgehalten. Die Britin soll von ihrem Gatten und ihren drei Kindern an diesem Tag wohl richtig verwöhnt werden. William habe sich sogar eine besonders süße Überraschung für den Geburtstag seiner Liebsten überlegt.

Der Neuanfang wird der dreifachen Mutter sicherlich guttun. Immerhin hielt das Jahr 2024 einige Höhen und Tiefen für die britische Königsfamilie bereit. Im Januar des Jahres musste sich die 42-Jährige einer Bauchoperation unterziehen. Kurz darauf machte die Ehefrau von William bekannt, dass sie an Krebs erkrankt war. Im September folgte dann eine erleichternde Nachricht: Kate verkündete in einem emotionalen Video, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat.

Jordan Peck/ Getty Images Europe Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst, Dezember 2024, Sandringham

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2024

