Prinz William plant Geburtstagsüberraschung für seine Kate

Am Donnerstag, dem 9. Januar, wird sie 43: Prinzessin Kate darf sich auf eine unvergessliche Geburtstagsfeier freuen, die von Prinz William (42) höchstpersönlich geplant wird. Nach einem besonders herausfordernden Jahr, das vor allem von gesundheitlichen Sorgen geprägt war, möchte ihre Familie diesen Anlass gebührend feiern. Die Korrespondentin des Königshauses Jennie Bond erklärte gegenüber der britischen Presse, dass Kate (42), die sich nach ihrer überstandenen Krebsdiagnose im letzten Jahr auf dem Weg der Besserung befindet, diesen Tag sicher mit neuer Dankbarkeit erleben wird: "Jeder Tag ist jetzt besonders kostbar, und jeder Geburtstag ein Grund zum Feiern." Vor allem William wolle seiner Frau eine besondere Überraschung bereiten und werde sie vielleicht mit einem selbstgemachten Frühstück verwöhnen. Schließlich habe er einst im Interview mit der Autorin Mary Berry erzählt, dass er sehr gut Frühstück zubereiten kann. "Also wird vielleicht ein Tablett mit einer Rose morgens für sie ankommen", spekulierte Jennie laut OK! Magazin.

Die letzten Geburtstage der Prinzessin wurden oft von dramatischen Ereignissen überschattet. Im Jahr 2020 war es die Ankündigung von Harry (40) und Meghan (43), sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen, die am 8. Januar für Schlagzeilen sorgte. Drei Jahre später wurde Kates Ehrentag durch die Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Spare" am 10. Januar überschattet. 2024 war dann besonders schwierig, als bei Kate eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde und sie sich einer Bauchoperation unterziehen musste. Doch während dieser Zeit war ihre Familie eine große Stütze. Nicht nur William, sondern auch ihre Eltern, Carole (69) und Michael Middleton (75), standen ihr uneingeschränkt zur Seite und kümmerten sich liebevoll um sie. "Ich kann mir vorstellen, dass sie sie mit Geschenken überhäufen werden", überlegte Jennie anlässlich ihres bevorstehenden Geburtstages.

William sprach in einem früheren Interview offen darüber, wie "brutal" das vergangene Jahr für die königliche Familie war. "Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens. Der Versuch, alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten, war wirklich schwierig", gestand er und betonte, wie stolz er auf Kate sei. Trotz aller Herausforderungen habe Kate stets ihren Fokus auf ihre Familie gelegt, insbesondere auf ihre drei Kinder. Die Verbindung zu ihrer Herkunftsfamilie, den Middletons, spielt dabei eine zentrale Rolle. Kate blickt nun mit neuem Lebensmut und Dankbarkeit auf das kommende Jahr und kann sich sicher sein, dass sie durch die Liebe ihrer Familie gestützt wird, die diesen Geburtstag zu einem besonders schönen Ereignis machen möchte. Jennie sei sich sicher, dass Kate auf ihren Geburtstag wahrscheinlich eine neue Sichtweise hat: "Als gesunde junge Frau hätten ihr die Vierziger normalerweise keine Angst eingejagt."

Unique Nicole/Getty Images, Chris Jackson/Getty Images, Chris Jackson/Getty Images Collage: Herzogin Meghan, Prinzessin Kate, Prinz Harry

Jordan Peck/ Getty Images Europe Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst, Dezember 2024, Sandringham

