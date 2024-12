Prinzessin Kate soll an ihrem 43. Geburtstag verwöhnt werden

Das neue Jahr steht vor der Tür. Gleich zu Beginn von 2025 hat Prinzessin Kate (42) schon einen wahren Höhepunkt, der auf sie wartet: Die Gattin von Prinz William (42) wird am 9. Januar ihren 43. Geburtstag feiern! Wie OK! nun berichtet, weiß die königliche Korrespondentin Jennie Bond wohl schon, was die Britin an diesem besonderen Tag erwartet. Laut der Expertin ist es gut möglich, dass ihr Ehemann und die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) eine kleine Feier für Kate ausrichten: "Für ihren Ehemann und ihre Kinder wird dies eine Entschuldigung sein, um sie nach Strich und Faden zu verwöhnen."

Jennie führt weiter aus, wie genau der Ehrentag der Prinzessin ablaufen könnte. Dabei geht sie mit ihren Spekulationen ziemlich ins Detail: "Ich stelle mir vor, dass sie sie mit Geschenken überschütten werden, vielleicht mit einer Reihe von Verwöhnprodukten wie luxuriösen Badeölen und wunderbar duftenden Kerzen." Neben diesen möglichen Geschenkvarianten kann sich die Royal-Expertin auch vorstellen, dass William seiner Liebsten ein paar Seidenpyjamas oder Kaschmirpullover kaufen wird. Diese seien nach den Strapazen von Kates Krebsbehandlung schließlich besonders sanft zur Haut.

Ein wenig Entspannung täte der dreifachen Mutter mit Sicherheit sehr gut, da neben der gesundheitlichen Herausforderung auch ein vollgepackter Terminkalender am Ende des Jahres auf sie wartete. So nahm sie unter anderem traditionsgemäß am alljährlichen Weihnachtsgottesdienst der britischen Royals in der Kirche St. Mary Magdalene teil. Gemeinsam mit ihrem Ehemann sowie ihrem Nachwuchs strahlte Kate geradezu während des Gangs zu den Feierlichkeiten. Zudem kam sie sogar im Partnerlook mit Königin Camilla (77), die mit König Charles (76) natürlich auch vor Ort war.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern, Juni 2024

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, britische Royals

