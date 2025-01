Süßer Clip: Cardi B feiert ihre vier Monate alte Tochter

Cardi B (32) ist extrem stolz: Die Tochter der Rapperin ist am Dienstag vier Monate alt geworden. Diesen Meilenstein feiert die glückliche Mama mit einem niedlichen Video in ihrer Instagram-Story. In dem Clip filmt sie ihre Tochter, deren Name nicht bekannt ist. Das kleine Mädchen hält eine Hand an der Milchflasche, während es gefüttert wird. Cardi scherzt: "Die Flasche geht nirgendwohin, mein Mädchen." Zu dem Video schwärmt sie: "Mein Baby wird heute vier Monate alt und sie ist so groß."

Ihre Tochter hat Cardi mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33) bekommen. Ihr gemeinsames Baby kam am 7. September des vergangenen Jahres auf die Welt. Auf Instagram teilte die Musikerin damals süße Schnappschüsse mit ihrem Neugeborenen. In die Bildunterschrift schrieb die "Bongos"-Interpretin überglücklich: "Das schönste kleine Ding."

Für die Rapperin ist es bereits das dritte Kind. Mit ihrem Ex Offset hat sie schon eine Tochter namens Kulture Kiari (6) und einen Sohn mit dem Namen Wave Set Cephus (3). Momentan befindet sich das Paar in einer hitzigen Scheidung. Über die Plattform X trug das Ex-Paar einen Streit aus. Nach Vorwürfen des Musikers fordert die 32-Jährige, dass Offset die Scheidungspapiere unterschreiben solle. Dieser bestand auf eine Einigung zur gemeinsamen Kindesbetreuung.

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Kinder

