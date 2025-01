Trennungsgerüchte: Bei Katie Price und JJ soll es kriseln

Nachdem Katie Price (46) und ihr Freund John Joe Slater Weihnachten bereits getrennt gefeiert hatten, heizen das britische It-Girl und der Reality-TV-Darsteller die Gerüchteküche weiter an. Bei einem gemeinsamen Auftritt sollen sich die beiden nämlich gar nicht wie ein verliebtes Paar verhalten haben. Katie und JJ wurden am Dienstagabend auf einer Party gesichtet, bei der sie sich angeblich ziemlich ignorierten. "Katie und JJ kamen getrennt zur Geordie Shore-Premiere an und sprachen ein paar Stunden lang überhaupt nicht miteinander", verriet ein Insider gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Sie standen auf der anderen Seite des Raumes und ihre Stimmung wirkte wirklich eisig."

Im Laufe des Abends soll es aber noch zu einem kurzen Gespräch zwischen der 46-Jährigen und dem ehemaligen "Married at First Sight"-Kandidaten gekommen sein. "Später sprachen sie schließlich etwa fünf Minuten lang miteinander, machten ein paar Fotos und gingen daraufhin. Das Ganze war sehr bizarr und es ist offensichtlich, dass es ihnen im Moment nicht gut geht", gab die Quelle preis. Laut dem Insider scheint es außerdem, als versuche das Paar, sich noch zusammenzuraufen, doch die Zeichen sollen schlecht stehen. Ein Vertreter von Katie bestätigte allerdings gegenüber dem Blatt, dass die beiden sich noch daten.

Die fünffache Mutter verkündete ihre Beziehung mit dem 32-Jährigen im Februar des vergangenen Jahres. Die beiden lernten sich über Social Media kennen, wie Katie in einem Interview mit Woman's Own erzählte. Sie soll damals einen Beitrag von JJ gesehen haben, in dem er über seine Diabetes-Diagnose gesprochen hatte. Das ehemalige Model schrieb ihn daraufhin mit den Worten "Ich hoffe, es geht dir gut mit deinem Diabetes" an. Diese Textnachricht soll zu längeren Konversationen und schließlich zum ersten Treffen des Paares geführt haben.

Katie Price und John Joe Slater

Katie Price im Dezember 2024

