Weiter unten: Liam Payne sollte in ein anderes Hotelzimmer

Am 16. Oktober 2024 stürzte Liam Payne (✝31), ehemaliger Sänger der Boyband One Direction, in einem Hotel in Buenos Aires, Argentinien, aus dem dritten Stock in den Tod. Der Künstler hatte erst wenige Tage zuvor im CasaSur Palermo Hotel eingecheckt. Ursprünglich hatte ein Bekannter von Liam, Roger Nores, jedoch anscheinend ein anderes Zimmer für ihn besichtigt. Liam soll unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden haben, als es zu dem tragischen Vorfall kam. Roger, der als enger Freund des Sängers galt, wird nun zusammen mit zwei weiteren Personen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Medienberichten des Mirror zufolge war ursprünglich ein Zimmer im ersten Stock des Hotels für den Briten vorgesehen, das Roger als äußerst passend empfand. Aufgrund von Verfügbarkeitsproblemen wurde Liam jedoch schließlich in einem höher gelegenen Zimmer, der Suite 310, untergebracht. Laut einem veröffentlichten Memo des Hotels wurde die Buchung von Roger vorgenommen, der vom Hotelpersonal als "Manager" bezeichnet wurde – ein Titel, den Roger jedoch entschieden zurückweist. Richterin Laura Bruniard wirft ihm vor, seine Sorgfaltspflichten als Freund vernachlässigt und den Sänger in einem Zustand von Intoxikation und Hilflosigkeit sich selbst überlassen zu haben.

Liam hatte während seiner Karriere mit mehreren persönlichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter seine öffentlich bekannten Kämpfe gegen Alkohol- und Drogensucht. Der einstige Teenieschwarm wurde nicht nur durch One Direction weltberühmt, sondern auch wegen seines Sohns, den er mit der Sängerin Cheryl hat, und der Nähe zu seiner Familie. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – seines Ruhms suchte Liam immer wieder Zuflucht in engeren Freundschaften, zu denen auch Roger zählte, der in einer Dokumentation bestritt, den Sänger an jenem Tag allein gelassen zu haben: "Er war fröhlich und ausgeglichen", erklärte er. Fans weltweit trauern um den Sänger, dessen Talent und Charisma bis zuletzt Generationen berührten.

MEGA / ZUMAPRESS.com Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne am 20. Januar 2023 in Dubai bei einer Eröffnung eines Ultra-Luxus-Resorts