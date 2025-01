Das hält Gerda Lewis vom Liebesglück von Ex-Freund Jannik

Gerda Lewis (32) spricht endlich Klartext. Nach seiner Trennung von Yeliz Koc (31) war der Make Love, Fake Love-Gewinner einige Zeit lang mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin zusammen. Die beiden verkündeten jedoch Anfang November das Ende ihrer Beziehung. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Jannik und Yeliz wieder ein Paar sind. Nun äußert sich die Content-Creatorin in einem TikTok-Livestream zum Liebesglück ihres Verflossenen und beteuert, dass sie ihre Beziehung nicht verurteilt. "Ich wünsche denen alles Gute [...]. Vielleicht sollte das alles so sein [...]. Vielleicht gehören die einfach zusammen und das mit mir und Jannik sollte alles so kommen", stellt Gerda ernüchtert fest. Zudem betont sie, dass von ihrer Seite aus kein böses Blut zwischen ihr und Yeliz herrsche: "Zwischen mir und ihm [Jannik] schon, aber zwischen mir und ihr nicht."

Jannik und Yeliz hatten nach ihrer Trennung zunächst keinen Kontakt mehr, trafen aber vor einigen Wochen beim Dreh von Prominent getrennt wieder aufeinander – und es funkte offenbar erneut zwischen ihnen. Nach wochenlangen Andeutungen und Munkeleien bestätigten sie vor wenigen Tagen im Interview mit RTL: "Wir sind wieder ein Paar." Einen kleinen Seitenhieb gegen Janniks Ex-Beziehung konnte sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin damals aber wohl nicht verkneifen. "Ich wusste immer, dass Janniks Herz mir gehört", deutete sie an.

Dabei war das für alle Außenstehenden nicht immer so offensichtlich: Die beiden lernten sich im Jahr 2022 in der Show "Make Love, Fake Love" kennen, wo sich die Single-Lady Yeliz im Finale für Jannik und gegen Max Bornmann entschied. Im April des nächsten Jahres machte die Ex-Bachelor-Teilnehmerin dann aber einige Nachrichten öffentlich, in denen behauptet wurde, dass ihr Liebster sie betrogen habe. Kurz darauf bestätigte Jannik die Trennung – diese hielt jedoch nicht lange an: Wenige Wochen später wurden sie erneut ein Paar. Doch auch der zweite Anlauf war nicht für die Ewigkeit bestimmt – im Juni trennten sie sich abermals. Kurz darauf begann Jannik dann, Gerda zu daten, bevor sie im November 2024 getrennte Wege gingen.

Jannik Kontalis und Yeliz Koc / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

