Diese Stars sind in Herzogin Meghans Netflix-Show zu Gast

Herzogin Meghan (43) hat ihre neue Netflix-Show "With Love, Meghan" angekündigt, die ab dem 15. Januar zu sehen sein wird. In der achtteiligen Serie wird sie nicht nur ihre Lieblingsrezepte und Lifestyle-Tipps teilen, sondern auch mit prominenten Gästen plaudern. Unter den Wegbegleitern, die Meghan in der Show zur Seite stehen, sind unter anderem ihr langjähriger Make-up-Artist Daniel Martin, Schauspielkollegin Abigail Spencer (43) sowie "The Office"-Star Mindy Kaling (45). Auch ihr Ehemann Prinz Harry (40) wird einen kurzen Auftritt haben. Die Show wurde in Montecito, Kalifornien, gedreht, wo Meghan und Harry mit ihren beiden Kindern leben.

Mit dabei sind außerdem Delfina Blaquier (44), deren Ehemann Nacho Figueras (47) mit Harry auf dem Poloplatz befreundet ist, sowie Kelly McKee Zajfen, Mitbegründerin der Alliance of Moms, einer Wohltätigkeitsorganisation. Meghan hat zudem Designerin Tracy Robbins, Buchhändlerin Jennifer Rudolph und Köchin Alice Waters eingeladen, die für ihre Farm-to-Table-Philosophie bekannt ist. Celebrity-Koch Roy Choi (54), der Meghan und Harry "wie Familie" bezeichnet, ist ebenfalls Teil des Projekts, genauso wie Ramon Velazquez, ein prämierter Koch aus Santa Barbara.

Zu vielen der eingeladenen Persönlichkeiten hat Meghan eine enge Beziehung, sei es als Freund oder beruflicher Weggefährte aus ihrer Schauspielzeit. "Hier geht es darum, sich mit Freunden verbunden zu fühlen", betonte die zweifache Mama ihre Motivation für die Show in einem ersten Trailer von "With Love, Meghan". Ferner machte sie außerdem deutlich: "Wir streben nicht nach Perfektion, sondern nach Freude."

Getty Images Nacho Figueras, Delfina Blaquier, Herzogin Meghan und Prinz Harr, April 2024

Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kalling bei "With Love, Meghan"

