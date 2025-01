Georgina Fleur gewährt Einblicke in ihr Luxusleben in Dubai

Dubai ist ein echter Hotspot in der deutschen Influencer- und Realitystar-Szene. Auch Georgina Fleur (34) wohnt seit einiger Zeit dort und fühlt sich in der Luxusstadt anscheinend pudelwohl. Auf Instagram gibt der Reality-TV-Star seinen Fans jetzt einen Einblick in ihr glamouröses Leben. Eine Reihe von Bildern zeigt den Rotschopf zum Beispiel in der ersten Klasse eines Flugzeugs. Ohne Schuhe und mit einem Sektglas in der Hand sitzt sie in einem privaten Abteil des Fliegers. Andere Bilder zeigen die Allstars-Dschungelcamp-Gewinnerin beim Feiern von Weihnachten und Neujahr oder auch bei einem Ausflug in die Stadt. Dabei trägt die Fashionista eine feine weiße Bluse und einen kunstvollen Rock, der über und über mit weißen Stoffrosen bestickt ist.

Neben all den Fotos von sich teilt Georgina auch den Ausblick aus einem Zimmer in einem Wolkenkratzer – im Hintergrund sieht man die Skyline von Dubai, gekrönt vom ikonischen Burj Khalifa. Der Teddy im Bild lässt vermuten, dass es sich dabei um das Kinderzimmer ihrer kleinen Tochter handelt, die mit ihr in einer 120 Quadratmeter großen Luxuswohnung wohnt. Und obwohl Georgina ihr Leben in all dem Luxus genießt, wirft sie das Geld scheinbar nicht mit vollen Händen aus dem Fenster. Gegenüber RTL erzählte sie bereits, dass sie ihre Finanzen ganz genau im Blick habe. Im Interview mit dem Sender gab sie auch preis: "Für die Wohnung sind es schon mal 3.000 Euro Fixkosten. Also auch Strom und so etwas wie Internet."

Dass sie in der Lage ist, sich selbst und ihrem Sprössling ein solches Leben zu bieten, ist für Georgina nicht selbstverständlich. Dahinter steckt jede Menge Arbeit und viel Stress, den das Model alleine bewältigen muss. Gegenüber Promiflash verriet sie trotzdem, dass sie unglaublich glücklich ist. Vor allem die vergangenen zwölf Monate haben viel Gutes mit sich gebracht. "Ich bin erst mal Dschungelkönigin der Legenden geworden. Ich stehe auf eigenen Beinen, lebe im Ausland. Meine Tochter geht jetzt in den Kindergarten, ist selbstständig. Irgendwie meistere ich das alles ganz toll und bin superstolz auf mich", erzählte Georgina bei den Reality Awards.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Ausblick aus Georgina Fleurs Wohnung

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Januar 2025

Anzeige Anzeige