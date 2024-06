Helen Flanagans Beziehung zu ihrem Ex Scott ist "schwierig"

Helen Flanagan (33) und Scott Sinclair waren 13 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie sich 2022 trennten. Gemeinsam haben sie drei Kinder – doch wie die Schauspielerin nun ausplaudert, ist das Verhältnis zu ihrem Verflossenen trotz der gemeinsamen Sprösslinge noch immer schwierig. "Ich bin so stolz auf das wunderbare Mädchen Matilda und darauf, wie lieb und freundlich und lustig sie ist und wie gut sie sich an Veränderungen anpasst", schwärmt sie auf Instagram von ihrer Tochter und fügt hinzu: "Ich habe mich an diesem Tag sehr emotional gefühlt, es sind viele persönliche Dinge passiert und das Co-Parenting kann emotional sehr anstrengend sein, wenn man eine schwierige Beziehung zu seinem Ex hat."

In dem ehrlichen Statement gibt sie zudem einen kleinen Einblick in ihre Beziehung zu ihrer Tochter und auch in ihre derzeitige mentale Verfassung. "Ich bin so dankbar für Matilda, dass mir ein bisschen die Tränen kamen, aber es waren Freudentränen", gibt sie zu und ergänzt: "Anfang des Jahres war ich in Therapie und ich hatte das Gefühl, dass ich zu meinem natürlichen Selbst zurückkehren konnte und meine Gefühle nicht mehr unterdrücken musste, sodass ich jetzt auch weinen kann."

Helen und Scott hatten sich 2022 getrennt. Ein Jahr später erklärte die "Coronation Street"-Darstellerin dann auf TikTok die Gründe für das Liebes-Aus: "Ich war von 19 bis 31 mit meinem Ex zusammen und er war mein Ein und Alles." Zum Ende hätten sie sich jedoch einfach auseinandergelebt. Böses Blut schien es damals aber nicht zwischen ihnen zu geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Flanagan mit ihrer Tochter, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Helen so offen über ihr schwieriges Verhältnis zu Scott spricht? Ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit! Ich finde das super! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de