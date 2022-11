"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor ist frisch vergeben

Josh Radnor (48) gibt private Details preis! Der Schauspieler wurde in der Serie How I Met Your Mother weltweit einem Millionenpublikum bekannt. Als verzweifelter Romantiker Ted Mosby suchte er in der beliebten Show neun Staffeln lang nach der großen Liebe. Sein eigenes Liebesleben behält Josh lieber für sich – doch nun ließ er seine Fans teilhaben: Er verriet, dass er in einer glücklichen Beziehung lebt!

Das erzählte der US-Amerikaner jetzt, als er mit Page Six über die diesjährigen Dreharbeiten zu "Fleishman Is In Trouble" sprach: "Ich war damals ganz frisch mit jemandem zusammen und das sind wir auch immer noch. Es ist nach wie vor sehr aufregend für mich." Mehr Infos zu seiner Herzdame gab er allerdings nicht preis. In der Miniserie spielt Josh allerdings einen frisch geschiedenen Mann – eine Rolle, die ihn nachdenklich gestimmt habe.

Denn trotz mehrerer Beziehungen hat der Ted-Darsteller nie den Schritt vor den Traualtar gewagt. "Ich hatte irgendwie immer Angst vor einer unglücklichen Ehe und vor Ehepartnern, die sich wie Fremde vorkommen", erklärte Josh sein schwieriges Verhältnis gegenüber Trauungen.

Getty Images Die "How I Met Your Mother"-Besetzung im Januar 2012

Getty Images Noel Wells und Josh Radnor bei der Premiere von "Social Animals"

Getty Images Kyle MacLachlan und Josh Radnor

