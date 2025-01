Pietro Lombardi widmet seiner Laura rührende Liebeserklärung

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) haben einige schwere Monate hinter sich: Nach einem heftigen Streit rückte sogar die Polizei an, und der Musiker durfte sich der Influencerin für einige Tage nicht nähern. Danach betonten die beiden immer wieder, dass ihre Beziehung dadurch nur noch stärker geworden sei. Anlässlich des zweiten Geburtstags ihres gemeinsamen Sohnes Leano (2) machte der "Phänomenal"-Interpret seiner Herzensdame eine süße Liebeserklärung. "Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als du mir gesagt hast, dass du schwanger bist. Deine Ängste waren groß, aber deine Liebe und deine Stärke waren noch größer", erinnerte sich Pietro.

Dann schwärmte er weiter: "Heute feiern wir den zweiten Geburtstag unseres kleinen Wunders Leano, und ich bin so unendlich dankbar für dich und alles, was du für uns tust. Du bist die Seele unserer Familie, und ohne dich wäre all das nicht möglich. Ich liebe euch so sehr." Dazu postete der Musiker einen Clip, in dem einige Momente von Lauras Schwangerschaft bis hin zu Leanos zweiten Geburtstag gezeigt werden. Darin war beispielsweise die Content Creatorin zu sehen, wie sie den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hielt, aber auch einige Fotos aus einem Schwangerschaftsshooting und ein gemeinsamer Urlaub mit ihrem ältesten gemeinsamen Kind haben es ins Video geschafft.

Auch Laura selbst ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihrem kleinen Schatz in den sozialen Medien zu gratulieren und einige Einblicke von seinem Ehrentag zu teilen. Auf Instagram postete die zweifache Mama gestern ein Video, das Leano beim Auspacken von Geschenken zeigt. "Du bist in unser Leben gekommen und hast es von Grund auf verändert... auf die schönste, wundervollste Art, die wir uns vorstellen können", schrieb sie dazu.

