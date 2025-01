Oliver Pocher schickt seine Kinder auf spanisches Internat

Seit dem vergangenen Jahr leben die Kinder von Oliver Pocher (46) mit ihrer Mama Sandy Meyer-Wölden (41) wieder in Deutschland. Der Umschwung von ihrer Schule in Miami auf das deutsche Schulsystem wurde mehr oder weniger gut verkraftet: Tochter Nayla hat sich auf ihrer neuen Schule gut eingelebt, die Zwillinge Emmanuel und Elian eher nicht so. Wie Bild berichtet, haben die Teenager so große Probleme, dass Oliver und Sandy die Teenager nach Spanien schicken wollen. Dort sollen sie ein Golfsport-Internat besuchen. Diese erneute Veränderung betrachtet die Mama der Kids mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie meint zum Blatt: "Beide sind gute Golfspieler. Wir wollen das Schuljahr retten, damit sie es nicht wiederholen müssen. Die Jungs sind fast 14. Sie freuen sich auf Sonne und Golfen. Mir fällt es eher schwer, sie ziehen zu lassen."

Elian und Emmanuel besuchten in Deutschland bisher wie ihre Schwester eine internationale Schule in Köln. Sie wurden in die achte Klasse gesteckt – aber das war nur ein Ausweichmanöver. Als sie aus Amerika zurückkamen, sollten sie eigentlich in die siebte Klasse gehen, aber die war bereits voll. Um nicht zurückgestuft zu werden, übersprangen sie einfach eine Stufe. Wie das Portal allerdings berichtet, sei der Lernstoff für die Zwillinge doch etwas zu schwierig. In Spanien werden sie wieder in die siebte Klasse eingestuft – kommen nach den Sommerferien 2025 aber wieder zurück nach Deutschland. An der internationalen Schule in Köln werden sie dann ganz normal ihren Bildungsweg fortsetzen.

Oliver und Sandy sollen die Entscheidung, ihre Söhne nach Spanien zu schicken, gemeinsam getroffen haben. Das wäre auch nicht verwunderlich – die beiden haben in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, dass sie trotz ihrer Trennung ein gutes Elternteam sein können. Sie wohnte sogar einige Zeit mit ihren Kindern in seinem Haus! Im Podcast "May Way" schwärmte sie: "Da kann man sich auch auf ihn verlassen. Er ist da wirklich jemand, der konsequent bleibt. Das bewundere ich sehr, weil egal, wie müde er ist, er steht auf. Wir beraten uns gegenseitig und wissen: Egal, was kommt, wir sind füreinander da."

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

Action Press Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden beim Wiener Opernball 2024

