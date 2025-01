Brand: Prinz Harry und Meghan nehmen evakuierte Freunde auf

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) möchten helfen. Die Eheleute sollen ihr Zuhause im kalifornischen Montecito für Freunde und Bekannte geöffnet haben, die aufgrund der schweren Waldbrände in Südkalifornien ihre Wohngegend verlassen mussten. Das berichtet nun unter anderem People. Ihr Anwesen liegt etwa 145 Kilometer nördlich der betroffenen Regionen und wurde wohl zum Zufluchtsort für Bekannte, deren Häuser durch die Feuer bedroht und abgebrannt sind. In einer offiziellen Mitteilung auf ihrer Website Sussex.com ermutigten der Royal und die ehemalige Schauspielerin gestern auch andere Einwohner der Region, Schutz anzubieten: "Wenn ein Freund, ein geliebter Mensch oder ein Haustier evakuiert werden muss und Sie ihm einen sicheren Unterschlupf in Ihrem Haus bieten können, tun Sie das bitte. Und fragen Sie bei körperlich Benachteiligten oder älteren Nachbarn nach, ob sie Hilfe bei der Evakuierung benötigen."

Neben der Aufnahme von Freunden sollen Harry und Meghan auch aktiv daran arbeiten, ihre Unterstützung für die betroffenen Gemeinden zu erweitern. Über ihre Stiftung Archewell koordinieren die Eheleute Spenden, wie The Telegraph berichtet. Gemeinsam mit Partnerorganisationen wie José Andrés' World Central Kitchen stellen Harry und Meghan zudem auch Essenshilfe und dringend benötigte Güter zur Verfügung. "Bitte ziehen Sie in Erwägung, Kleidung, Kinderspielzeug und -kleidung sowie andere lebensnotwendige Dinge zu spenden", appellieren sie dazu auf ihrer Website.

Von den Waldbränden in Südkalifornien sind zahlreiche Menschen betroffen – auch viele Promis verloren ihr Hab und Gut durch das Feuer. Im Bezirk Pacific Palisades ist der Schaden besonders groß. So mussten dort Stars, wie Leighton Meester (38) und ihr Mann Adam Brody (45), ihr Zuhause in den Flammen zurücklassen. Auch Schauspielerin Anna Faris (48) steht nun ohne ein Dach über dem Kopf da. Ihren Kollegen Cameron Mathison (55) erwischte es ebenfalls, wie er auf Instagram zeigte. "Das ist das, was von unserem wunderschönen Haus noch übrig ist. Unser Zuhause, wo unsere Kinder aufgewachsen sind und in dem sie eines Tages ihre eigenen aufziehen wollten", berichtete er erschüttert.

