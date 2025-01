Denise Richards' gerissene Implantate müssen operiert werden

Denise Richards (53) offenbarte kürzlich, dass sie sich bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Survival-Serie "Special Forces: World’s Toughest Test" einen Riss in ihren Brustimplantaten zugezogen hat. Wie die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly erklärt, ist die notwendige Operation, um den Schaden zu beheben, allerdings noch nicht erfolgt. "Ich hatte einfach noch nicht die nötige Auszeit. Ich hoffe, dass ich [die OP] in ein paar Wochen schaffe. Entweder lasse ich sie ersetzen oder entfernen, wie auch immer ich mich entscheide. Die Implantate, die ich drin habe, müssen auf jeden Fall raus", betont sie.

Die "Wild Things"-Darstellerin habe noch vor ihrem Ausstieg aus der Show gemerkt, dass etwas nicht stimmte, habe allerdings zunächst nicht aufgeben wollen. Da sie sich vor ein paar Jahren aufgrund mehrerer Leistenbrüche jedoch einer Operation unterziehen musste, machte sie sich Sorgen, wieder etwas in diesem Bereich beschädigt zu haben. "Ich wollte sicherstellen, dass ich die Hernien nicht beschädige. Ich kannte die Implantate, und ich wusste, dass ich damit weitermachen konnte. Es war mir zu peinlich, überhaupt etwas darüber zu sagen", erläutert Denise und ergänzt: "Ich hatte das Gefühl, keine Wahl zu haben, aber ich wollte so lange bleiben, wie ich konnte."

Bei einem Sprung von einer etwa 40 Meter hohen Brücke rissen die Brustimplantate der 53-Jährigen. Dass diese Aufgabe zu einem frühen Exit führen würde, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand wissen – Denise ist trotzdem ziemlich stolz auf sich: auch weil sie es unter anderem schaffte, von einem fahrenden Boot auf die Seite eines Hubschraubers zu springen. "Ich hatte den Mut, von einer Brücke zu springen ... Ich war so glücklich. Auch wenn ich nicht in den Hubschrauber steigen konnte, war ich sehr glücklich. Ich konnte mich wenigstens festhalten und von dort herunterhängen. Ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass ich das tun könnte", schwärmt die Ex-Frau von Charlie Sheen (59).

Getty Images Denise Richards im Oktober 2024

Getty Images Denise Richards im Dezember 2022

