Fabio findet kein Glück im "Love Is Blind"-Liebesdreieck

In der dritten Folge der Kuppelshow "Love is Blind: Germany" erlebte Kandidat Fabio eine dramatische Wendung: Eigentlich befand sich der Single in einem Liebesdreieck zwischen Shella und Alberta. Letztere hatte Fabio als einzigen Mann für sich auserkoren. Sie gestand ihm im Gespräch: "Ich sehe eine Zukunft mit dir." Fabio entschied sich jedoch gegen sie. "Ich bin dabei, mich in Shella zu verlieben [...]. Um ein Gefühlschaos zu vermeiden, wäre es das Beste, das hier zu beenden", bestimmte der Flugdienstberater. Alberta war sehr verletzt und den Tränen nah – für Fabio folgte direkt das Gespräch mit ihrer Konkurrentin.

Das Model war sich bis zum Gespräch nicht sicher, ob es sich für Kandidat Pascal oder Fabio entscheiden soll. "Ich hatte vorhin ein schönes Date mit Pascal und würde es gerne mit ihm versuchen", betonte die 28-Jährige. Fabio ging somit leer aus. Bei dem 33-Jährigen machte sich die Enttäuschung bemerkbar. "Das war die erste Person seit Jahren, bei der ich dachte, ich könnte mein Herz öffnen. Jetzt bin ich direkt verletzt worden", erklärte er im Interview.

Beide fingen nach der Entscheidung an zu weinen und suchten Trost bei ihren Mitstreitern. Die Show löste bei den Teilnehmern ein reines Gefühlschaos aus. Das ist kein Wunder – immerhin geht es darum, seinen Traumpartner nur über Gespräche kennenzulernen und diesen direkt zu heiraten. Dabei spielen viele und vor allem schnelle Emotionen eine große Rolle. Zuvor gerieten sogar Alberta und Shella aufgrund ihrer Gefühle zu Fabio aneinander. Als Letztere von ihrem schönen Date mit Fabio erzählt hatte, reagierte die 25-Jährige schnippisch. "Okay, alles gut, ich gehe nach Hause", betonte sie aus ihren Emotionen heraus.

Anzeige Anzeige

Netflix Alberta, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Netflix Shella, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige