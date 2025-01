"Love Is Blind"-Liebesdreieck eskaliert zwischen den Ladys

In der dritten Folge von "Love Is Blind: Germany" wird die Suche nach der großen Liebe für die Singles Shella und Alberta zur emotionalen Zerreißprobe. Im Zentrum des Dramas steht Fabio, den beide Frauen während der Show kennenlernen. Alberta, die alle Hoffnungen auf ihn setzt und keine anderen Dates hat, sucht das klärende Gespräch mit Shella. Diese hat nicht nur mit Fabio intensive Gespräche geführt, sondern auch Interesse an einem zweiten Kandidaten, Pascal, gezeigt. Die Spannung eskaliert, als Shella von ihrem schönen Date mit Fabio erzählt und Alberta daraufhin droht: "Okay, alles gut, ich gehe nach Hause."

Das Gespräch nimmt eine turbulente Wendung, als Alberta Shella vorwirft, nicht ehrlich zu sein. Sie kritisiert vor allem, dass Shella angeblich nur so tut, als würde sie Fabio ernsthaft mögen, obwohl sie gleichzeitig noch Pascal datet. Für Shella scheint die Situation schnell zu viel zu werden, und die aufgewühlte Singlelady verlässt den Raum unter Tränen. Während Alberta weiter überzeugt davon ist, dass Shella mit offenen Karten spielen sollte, bleibt unklar, ob Fabio überhaupt weiß, dass er Teil einer derartigen Dreiecks-Konstellation ist.

Das Format Love Is Blind, das Singles auf unkonventionelle Weise zusammenführt, hat in der Vergangenheit bereits ähnlich emotionale und oft konfliktreiche Momente hervorgebracht. Für Shella und Alberta scheint die Show jedoch eine besondere Herausforderung zu werden, da beide entschlossen sind, ihre Wünsche nach Liebe und Ehrlichkeit durchzusetzen. Interessanterweise ist es nicht das erste Mal, dass in derartigen Shows Eifersucht und Misstrauen aufkommen, doch die intensive Atmosphäre hebt diese Konfrontation auf ein neues Level. Für die Zuschauer bleibt abzuwarten, ob die Fronten zwischen Alberta und Shella geklärt werden – oder ob am Ende keine der beiden Frauen ihr Happy End mit Fabio findet.

Fabio, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Alberta, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

