Justin Baldonis Anwalt schießt heftig gegen Ryan Reynolds

Der Konflikt spitzt sich zu: Justin Baldonis (40) Anwalt Bryan Freedman erhebt schwere Vorwürfe gegen Ryan Reynolds (48). In einem Interview mit der Journalistin Megyn Kelly (54) von Sirius XM erklärte Bryan am Dienstag, dass eine aus Deadpool & Wolverine geschnittene Szene eine klare Anspielung auf Justin Baldoni beinhalte und kritisierte diese deutlich. Der besagte Clip zeigt Ryan als "Nicepool" mit einem Man Bun – einer Frisur, die Justin bis 2023 trug – und einigen Kommentaren, die laut dem Anwalt "einen ernsten Sachverhalt lächerlich machen". Im Raum steht dabei der Vorwurf der sexuellen Belästigung, den Blake, Ryans Ehefrau, gegen Justin erhoben hat. "Wenn deine Frau sexuell belästigt wird, machst du darüber keine Witze", betonte der Jurist.

Der fragliche Clip ging im Netz viral und sorgt für Spekulationen über Spannungen zwischen den beiden Schauspielern. In der Szene nennt Nicepool Blakes Filmfigur Ladypool "umwerfend". Sie habe auch gerade ein Baby bekommen und man sehe es ihr gar nicht an. Erst danach sagt er, er identifiziere sich als Feminist mit einem Traum, einen "Podcast zu starten, der die Frauenbewegung zu Geld macht". Auf Social Media wird der Clip heiß diskutiert – viele vermuten, es handle sich um eine gezielte Spitze gegen Justin und sein Engagement mit dem "Man Enough"-Podcast, der Themen wie Gleichstellung behandelt. Die Gossip Girl-Berühmtheit selbst hatte im vergangenen Dezember eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen ihren It Ends With Us-Kollegen eingereicht und behauptet, er und sein Team hätten eine Kampagne gestartet, um ihren Ruf zu schädigen. Justin bestreitet diese Vorwürfe und hat seinerseits Klage eingereicht.

Hinter den Schlagzeilen könnte sich also eine noch kompliziertere Geschichte verbergen, die schon länger brodelt, als die Öffentlichkeit zunächst vermutet hat. Ryan, bekannt für seinen scharfsinnigen Humor, hat sich bisher noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen gegen Justin oder der daraus resultierenden Kontroverse geäußert. In der Vergangenheit sprach er jedoch häufig darüber, wie stolz er auf Blakes Stärke und Karriere sei. Justin, der durch seine Rolle in Jane the Virgin bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren als Fürsprecher für Männerfragen und feministische Themen positioniert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Instagram, Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively

Anzeige Anzeige

Anzeige