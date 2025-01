Könnte Timur Ülkers Bundeswehrzeit ihm im Dschungel helfen?

In wenigen Wochen wagt Timur Ülker (35) das große Abenteuer: Mit elf weiteren Stars und Sternchen zieht der GZSZ-Schauspieler ins diesjährige Dschungelcamp ein. Neben der Schauspielerei war Timur bereits als Soldat bei der Bundeswehr tätig. Im Gespräch mit RTL spricht der Musiker darüber, welche militärischen Skills ihm vielleicht auch im australischen Dschungel zugutekommen. "Ich war sechs Monate in Kunduz [Afghanistan]. Diese Eindrucksarmut macht etwas mit einem. Du hast die gleichen Klamotten an, siehst immer nur das Gleiche", erinnert sich der Hamburger. In dieser Zeit habe er eine "Resistenz" gebildet, die ihm eventuell weiterhelfen wird.

Im Interview mit dem Sender blickt Timur offen auf seine Bundeswehrzeit zurück. "Ich war 2013 bei den Luftlandeaufklärern. [...] Wir sind regelmäßig rausgefahren", erklärt der 35-Jährige. Für ihn war das eine absolute Extremsituation und er habe zu dieser Zeit "natürlich auch Ängste" gehabt. Trotzdem zieht er ein positives Fazit: "Die Erfahrung hat mich irgendwie zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin."

Die GZSZ-Fans freuen sich auf Timur im Dschungel. Trotzdem bleibt die Frage: Was wird während seiner Abwesenheit aus seiner Rolle in der beliebten Dailysoap? Die Zuschauer der Vorabendserie können aufatmen: Timur hatte bereits im RTL-Interview verraten, dass sein Charakter Nihat sich während seiner Abwesenheit auf eine Reise auf die Malediven begeben würde. "Nihat wird auf die Malediven reisen, und was ich schon verraten kann: Es wird ihm da sicherlich besser ergehen als mir bei IBES", scherzte der Schauspieler im Gespräch.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kanidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

Getty Images Timur Ülker, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige