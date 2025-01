Nach Trennung: Zara McDermott und Sam bald im TV zu sehen

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Zara McDermott (28) und Sam Thompson (32) nach ihrer fünfjährigen On-Off-Beziehung endgültig getrennte Wege gehen. Wie Daily Mail berichtet, nahmen die britischen Realitystars vor ihrer Trennung aber noch einen gemeinsamen Job in Michael McIntyres "Midnight Gameshow" an – und dürfen sich daher bald beim Turteln im Fernsehen beobachten. "Zara und Sam waren wirklich glücklich und verliebt, als sie zustimmten, an 'Midnight Gameshow' teilzunehmen. Aber jetzt, wo sie sich getrennt haben, wird es ziemlich unangenehm werden, wenn sich [der Sender] BBC dazu entscheidet, die Sendung auszustrahlen", erklärt ein Insider.

Wie die Quelle weiter ausführt, wird sich das einstige Paar jedoch nicht dagegen wehren, dass die Folge im TV gebracht wird. "Zara und Sam haben offensichtlich aus beruflichen Gründen teilgenommen, sodass sie keinen Ärger machen werden. Aber der Gedanke, dass sie sich im Fernsehen noch einmal als Paar sehen müssen, ist ziemlich erniedrigend", betont der Informant. Darüber hinaus sei der gemeinsame Auftritt des Love Island-Stars und des ehemaligen Dschungelcamp-Gewinners "wirklich witzig" gewesen – weswegen es letztendlich sehr schade wäre, würde die Folge nicht ausgestrahlt werden.

Zara und Sam lernten sich 2019 über Instagram kennen, trennten sich jedoch bereits nach einem Jahr Beziehung, weil die 28-Jährige ihrem Partner während ihrer Teilnahme bei The X Factor: Celebrity fremdging. Das ehemalige Reality-TV-Traumpaar fand jedoch wieder zueinander und erlebte im Laufe der Jahre einige Höhen und Tiefen – bis pünktlich zum Jahreswechsel ihr finales Liebes-Aus verkündet wurde. "Sam und Zara haben ihre Beziehung beendet. Es war eine unglaublich schwierige Entscheidung für sie, sich zu trennen. Sie lieben sich immer noch und haben viel Liebe füreinander übrig", gab ein Tippgeber gegenüber dem UK-Blatt preis.

Instagram / zara_mcdermott Sam Thompson und Zara McDermott im August 2024

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Sam Thompson

