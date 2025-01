So schwer war Anfang als zweifache Mama für Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa (29) brachte im vergangenen Sommer ihr zweites Kind zur Welt: Söhnchen Amelio Elija. Den ersten Nachwuchs, Sohn Leano Romeo (2), bekam die Partnerin von Pietro Lombardi (32) bereits im Januar 2023. Die Anfangszeit mit zwei kleinen Kindern im Haus habe sie vor jede Menge Herausforderungen gestellt, erzählt Laura nun offen und ehrlich in ihrer Instagram-Story. "Besonders schwer war für mich das Gefühl, den beiden gerecht werden zu müssen. Leano hatte knapp zwei Jahre lang meine volle Aufmerksamkeit, und dann war plötzlich Amelio da", schildert die junge Mutter. Sie habe die Angst geplagt, ihrem Erstgeborenen nicht mehr gerecht werden zu können.

Laura gibt offen zu, wie schlecht es ihr in dieser Zeit ging. "Es hat mich so sehr belastet, dass ich tage- und nächtelang geweint habe. Es war ein enormer Druck", beschreibt die Influencerin. Nach ein paar Wochen habe sich die Lage allerdings wieder gebessert. Sie schiebt ihre Krise nach der Geburt mittlerweile auf ihren chaotischen Hormonhaushalt. Heute ist die 29-Jährige erprobt im Alltag mit den kleinen Sprösslingen und lässt sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, auch wenn es mal chaotisch wird.

Nach einem turbulenten Jahr 2024 scheint bei Laura, Pietro und ihrer Familie endlich wieder Ruhe einzukehren. Im Herbst machten sie nämlich Schlagzeilen mit einem Streit, der so eskalierte, dass ein Polizeieinsatz nötig war. "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", erklärte das Paar danach gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige