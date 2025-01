Tumor: Isabell Hertel spricht offen über ihre schwerste Zeit

Isabell Hertel (51), bekannt aus der Erfolgsserie Unter uns, hat eine herausfordernde Zeit hinter sich. In einem bewegenden Interview mit Bunte berichtete die Schauspielerin jetzt von einer Operation, die ihr Leben für immer hätte verändern können. "Ich hatte einen sehr seltenen Tumor im Rückenmark, den nur zwei Ärzte in Deutschland operieren", verriet sie. Ohne den Eingriff hätte sie mit einer dauerhaften Lähmung rechnen müssen: "Davor hatte ich große Angst." Doch nach der erfolgreichen OP stand sie vor einer neuen Herausforderung: "Ich musste wieder lernen, dass mir meine Beine gehorchen. Mein linker Fuß war gefühllos und ist immer weggerutscht."

Isabell musste diesen Weg ganz allein bestreiten. Seit zwölf Jahren ist sie Single, was gerade nach der Operation nicht immer leicht war. "In dieser Situation hätte ich mir sehr einen Partner gewünscht, der meine Hand hält und mich tröstet", erklärte sie. Doch die richtige Person für sie sei bisher einfach nicht dabei gewesen. Trotz allem zeigte sich die 51-Jährige gelassen: "Ich hätte gerne einen Partner, aber nicht um jeden Preis." Sie wisse ihre Unabhängigkeit zu schätzen, auch wenn sie ehrlich zugab: "Natürlich fehlt mir Erotik und Zärtlichkeit, aber so ist es jetzt eben."

Zumindest beruflich hat Isabell aktuell allen Grund zur Freude: Seit fast 30 Jahren ist "Unter uns" ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Die Daily Soap feierte im November ein beeindruckendes Jubiläum: Über 7500 Episoden aus der Schillerallee begeistern seit 1994 ein treues Publikum. Isabell, die seit 1995 als Ute Weigel dabei ist, plauderte im Gespräch mit Promiflash über das Erfolgsgeheimnis der Serie: "'Unter uns' ist eine Familienserie – mit den Themen Freundschaft und Zusammenhalt. Und ich glaube, damit können sich einfach viele Menschen identifizieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / tatiani_katrantzi Tatiani Katrantzi und Isabell Hertel

Anzeige Anzeige

Instagram / _yannikmeyer_ Isabelle Geiss, Isabell Hertel und Yannik Meyer

Anzeige Anzeige