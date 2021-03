Bei Unter uns ist Isabell Hertel (47) ein echtes Urgestein. Schon seit 1995 steht sie für die RTL-Daily vor der Kamera. In ihren über 25 Jahren in der Schillerallee hat die Schauspielerin als Ute Weigel auch schon so manches Liebesdrama überstanden. Privat geht es bei der Blondine jedoch weitaus harmonischer zu. Nach einer elfjährigen Beziehung ist sie inzwischen seit über fünf Jahren solo. Nun erklärt sie, weshalb sie ohne Partner durchs Leben geht.

Im Gespräch mit RTL stellt die 47-Jährige direkt klar: "Ich bin single und glücklich." Generell sei sie ein Mensch, der in sich ruhe und nicht immer Menschen um sich braucht. Auch das Verlieben sei für Isabell ein längerer Prozess. Immerhin lege sie wenig Wert auf die Optik ihres Gegenübers, sondern vor allem auf die Gespräche – und das dauert seine Zeit. Für die Zukunft bleibt die Blondine einer potenziellen Partnerschaft gegenüber aber durchaus aufgeschossen. "Ich schließe generell nichts aus. Der Weg ist das Ziel", erklärt die beliebte Seriendarstellerin.

Was das Thema Kinder angeht, ist Isabell glücklich, wie es ist. Zwar finde sie Kinder toll und habe auch nie ausgeschlossen, selbst welche zu bekommen, aber es habe sich eben nie ergeben. "Warum sollte ich das dann auf Biegen und Brechen versuchen?", fragte die Schauspielerin im Interview und betonte, dass sie mit ihrer aktuellen Situation zufrieden sei.

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darstellerin Isabell Hertel

Instagram / isabellhertel_official Isabell Hertel, "Unter uns"-Star

Instagram / isabellhertel_official Schauspielerin Isabell Hertel

