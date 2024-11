Längere Auszeit: Lars Steinhöfel bleibt bei "Unter uns"

Lars Steinhöfel (38) kündigte an, sich kurz vor seinem 20-jährigen Jubiläum bei Unter uns eine längere Auszeit zu nehmen. Fans der Kultserie dachten direkt an einen Ausstieg des Schauspielers. Alles Quatsch, wie Lars nun im RTL-Interview verkündet: "Ich werde einen Teufel tun, von selbst 'Unter uns' aufzugeben, das möchte ich nicht. Ich möchte von mir aus so lange es geht hier bleiben und die Rolle des Easy Winter spielen." Ein bisschen Sehnsucht nach der Soap werde auch auf seiner Reise mitschwingen: "Natürlich werde ich 'Unter uns' vermissen. 'Unter uns' ist mein Baby und das mache ich seit 20 Jahren. Das ist einfach mein Ein und Alles."

An die Easy-Fans richtet Lars auch ein paar Worte: "Ich bin bald wieder da, ich weiß nicht genau wann und ich kann nicht genau sagen wie, aber ich nehme ein paar Monate eine Auszeit für mich und mein Leben, um ein bisschen zu resetten [...] um mit voller Kraft und Energie wieder zurückzukommen." Im Anschluss freue er sich darauf, "neue und spannende Geschichten" zu spielen.

Seit 2005 gehört Lars zum festen Bestandteil der Sendung. Kurz vor seinem 20-jährigen Jubiläum gönnt sich der ehemalige Sommerhaus-Kandidat eine Pause. In der Zeit, in der nicht gedreht wird, kann er sich auch optisch verändern, da er die Zuschauer mit einem neuen Look nicht irritiert. Gesagt, getan. Lars färbte sich die Haare blond und reist mit seiner neuen Frisur bald nach Asien.

Hauter,Katrin Lars Steinhöfel im Mai 2023

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel, Seriendarsteller

