Bella Hadid trauert um niedergebranntes Familienanwesen

Bella Hadid (28) teilte vor wenigen Stunden ein erschütterndes Bild, das die verheerenden Auswirkungen der immer noch wütenden Waldbrände in Kalifornien zeigt. Das Model veröffentlichte auf Instagram ein Foto des ehemaligen Familienanwesens ihrer Mutter Yolanda Hadid (61), das vollständig in Flammen stand. Bella lebte dort viele Jahre lang und schrieb zu dem Bild schlicht "Kinderzimmer", gefolgt von einem traurigen Emoji. Ein weiteres Foto, aufgenommen am nächsten Tag, offenbart das Anwesen bei Tageslicht: Nur noch verkohlte Überreste und Asche blieben von dem einst so prächtigen Zuhause übrig.

Das malerische Malibu-Anwesen war ein zentraler Teil von Bellas Kindheit, wie auch der ihrer Schwester Gigi Hadid (29). Mutter Yolanda kaufte die Villa im Jahr 2007 und verwandelte sie durch zweijährige Renovierungsarbeiten in ihr persönliches Traumhaus. Das Anwesen war damals auch in der Realityshow Real Housewives of Beverly Hills zu sehen, in der Yolanda mitwirkte. Später wechselte das luxuriöse Anwesen mehrfach den Besitzer und wurde unter anderem von Kylie Jenner (27) bewohnt – laut The Mirror zu einem gemeldeten Mietpreis von umgerechnet über 480.000 Euro im Monat. Noch im vergangenen Jahr stand die Villa für satte 34 Millionen Euro zum Verkauf.

Gerade in diesen schweren Zeiten muss die Familie besonders eng zusammenrücken. Bella bewies schon kürzlich ihre Unterstützung für ihre Mama Yolanda, als sie bei einer Episode von "Holland’s Next Top Model" als Gastjurorin mitwirkte. Yolanda ist seit 2022 Teil der Jury der Show. Die Nachwuchsmodels präsentierten Bellas Parfüm Orebella – ein Moment, der die 28-Jährige sichtlich rührte: "Es war ein Traum, Orebella in einer Show zu sehen, die mir so am Herzen liegt." Besonders beeindruckt zeigte sie sich von den aufstrebenden Talenten, die in dem Prozess "an ihre Grenzen gingen" und sich dadurch "selbst besser kennenlernten."

Getty Images Gigi, Yolanda und Bella Hadid im Januar 2018

Getty Images Bella Hadid im September 2022

