Blue Ivy Carter strebt nach eigener Musikkarriere und Erfolg

Blue Ivy Carter (12) sorgt schon im jungen Alter für Schlagzeilen. Nach ihrem beeindruckenden Auftritt an der Seite ihrer berühmten Mutter Beyoncé (43) während der NFL-Halbzeitshow am ersten Weihnachtsfeiertag ist für den jungen Star klar: Sie will auf eigene Faust ins Rampenlicht treten. Ein Insider verriet gegenüber der Daily Mail, dies sei ein wichtiger Moment für sie gewesen: "Blue hat jetzt mehr denn je das Verlangen, zu performen." Während des Finales der Show im NRG Stadium in Houston, Beyoncé's Heimatstadt, tanzte Blue im stilvollen weißen Western-Outfit neben ihrer Mutter, unter anderem zu "Texas Hold ‘Em", und erhielt sogar eine scherzhafte lyrische Erwähnung im Song.

Bereits in jungen Jahren hat Blue Ivy eine beeindruckende Liste an Leistungen vorzuweisen, darunter eine Trophäe bei den Grammy Awards und diverse andere Auszeichnungen wie einen MTV VMA und einen BET Award. Auch ihre Stimme ist der Welt schon bekannt: Ihren musikalischen Einstand hatte sie direkt nach ihrer Geburt auf Jay-Zs (55) Hit "Glory". 2019 schloss sich ein weiterer Erfolg an, als sie zusammen mit Beyoncé den Song "Brown Skin Girl" veröffentlichte, der Platz 76 der Billboard Hot 100 erreichte. Neben ihrer musikalischen Karriere wagt sich Blue jetzt auch in die Filmwelt: Kürzlich lieh sie in "Mufasa: The Lion King" der Rolle der Kiara ihre Stimme, was sie als "eine tolle Erfahrung" beschrieb. Dabei betonte sie gegenüber Daily Mail, wie wichtig es für sie sei, Mädchen weltweit zu repräsentieren, die so aussehen wie sie.

Privat steht Blue schon jetzt mitten in einer aufregenden Phase. Am 7. Januar wird sie 13 Jahre alt und damit offiziell Teenager, was ihre Eltern Beyoncé und Jay-Z vermutlich groß feiern werden. Bekannt ist, dass die Familie Wert auf Zusammenhalt legt, und Blue scheint sich in ihrer Künstler-Familie bereits ihren festen Platz gesichert zu haben. Insider sprechen stets von ihrer großen Leidenschaft und ihrem Ehrgeiz, die kreative Welt ihrer Eltern auf ihre eigene Weise fortzuführen. "Diese Performance war ein unglaublicher Meilenstein für sie", verriet eine Quelle weiter. Es scheint, als würde die junge Künstlerin nicht nur den Sternen folgen, sondern bereits ihren ganz eigenen Weg dorthin ebnen.

Getty Images Beyonce und Blue Ivy während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024

