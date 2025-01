Cathy Hummels teilt Einblicke in Ludwigs siebten Geburtstag

Für Cathy Hummels (36) ist der 11. Januar ein ganz besonderer Tag. Es ist der Geburtstag ihres Sohnes Ludwig. In diesem Jahr wird der Fußballer-Sprössling schon sieben Jahre alt – und das soll gebührend gefeiert werden. Auf Instagram teilt die Moderatorin ein paar Eindrücke des Tages. Für den Ehrentag ihres Kindes hat sie sich große Mühe gegeben: Neben einem aufwendigen, mit Luftballons und Girlanden geschmückten Geburtstagstisch gibt es auch eine extravagante Geburtstagstorte. Alles im Thema Mario Kart, wovon der Kleine offensichtlich ein großer Fan ist.

Zu den süßen Bildern und Videos teilt Cathy noch niedliche Worte für ihren Ludwig. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieblingsmensch. Heute wirst du sieben Jahre und ich kann nicht glauben, dass du schon so groß bist. Was soll ich sagen? Mögen alle deine Wünsche wahr werden. Ich werde immer auf dich aufpassen", schreibt sie emotional. Auch in den Kommentaren wird das Geburtstagskind gefeiert. "Alles Liebe und Gute für das Geburtstagskind, habt einen schönen Tag zusammen", wünschen die Fans.

2018 erblickte der gemeinsame Sohn der 36-Jährigen und Mats Hummels (36) das Licht der Welt. 2022 ging die Beziehung von Cathy und dem Fußballprofi nach 13 gemeinsamen Jahren jedoch in die Brüche. Die beiden leben inzwischen jeweils ihr eigenes Leben – Cathy in München, Mats aktuell in Italien. Das Sorgerecht für Ludwig teilen sie sich aber nach wie vor. Während das einstige Aushängeschild von Kampf der Realitystars offiziell als Single durchs Leben geht, ist der ehemalige Nationalspieler wieder in festen Händen.

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016

Anzeige Anzeige