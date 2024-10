Mats' Pärchen-Debüt: Was sagt Ex-Frau Cathy Hummels dazu?

Wer nun glaubt, dass Cathy Hummels (36) gegen ihren Ex zum Rundumschlag ausholt, liegt falsch! Mats Hummels (35) präsentierte sich vor wenigen Tagen erstmals gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Nicola Cavanis bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris. Natürlich lässt es sich auch die Ex-Frau des Kickers nicht nehmen, ihren Senf dazu abzugeben. "Jeder von uns stürzt sich in etwas Neues und findet so sein Glück", zeigt sich die Moderatorin im Gespräch mit RTL höchst diplomatisch und fügt hinzu: "Mats ist in einer neuen Beziehung. Ich konzentriere mich auf meinen Sohn und meine anstehenden Projekte, wie mein Charity-Christmas-Event für Kinder im Dezember in München." Ihr Resümee? Beide Lebensweisen sind auf ihre Art und Weise "schön"!

Dass Cathy so neutral auf Mats zu sprechen ist, dürfte den einen oder anderen ein wenig verwundern. Immerhin nimmt die 35-Jährige sonst kein Blatt vor den Mund, wenn es um die gemeinsame Vergangenheit der TV-Bekanntheit und des Fußballers geht. Im Gespräch mit Pierre M. Krause (48) sprudelten Details über die gemeinsamen Ehejahre förmlich aus Cathy heraus. "Ich habe meinen Ex-Mann sehr geliebt früher, aber ich wurde sehr degradiert", stellte sie Anfang Oktober bei "Krause kommt" klar. Wie sie diese Aussage genau meint, gab sie nicht preis – machte aber deutlich, dass sich Mats in den gemeinsamen Jahren den einen oder anderen Satz lieber hätte sparen sollen.

Cathy und Mats lernten sich bereits in jungen Jahren kennen und lieben. 2015 folgte nach einigen Jahren Beziehung die Trauung im Rahmen einer romantischen Zeremonie. Gemeinsam freuten sich der Sportler und die einstige Kampf der Realitystars-Moderatorin auch über die Geburt ihres Sohnes Ludwig. Die Liebe hielt allerdings nicht für immer an: 2022 folgte die Scheidung. Mittlerweile hat Mats wieder eine neue Partnerin gefunden, mit der er offenbar sehr glücklich ist.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Dezember 2022

