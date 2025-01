Hubschrauber für Michelle Hunzikers Tochter nach Zahnunfall

Michelle Hunziker (47) verbrachte einen Familienurlaub in den Dolomiten. Vor der traumhaften Kulisse soll allerdings ein kleines Unglück passiert sein. Wie das italienische Magazin Oggi berichtete, stürzte die Tochter der Moderatorin beim Skifahren und brach sich einen Schneidezahn ab. Michelle schaltete schnell und kontaktierte kurzerhand den Zahnexperten ihres Vertrauens, Prof. Dr. Lorenzo Vanini. Da dieser allerdings im hunderte von Kilometern entfernten Chiasso, eine Gemeinde in der Schweiz, praktiziert, bestellte die dreifache Mutter angeblich einen Helikopter-Transport für die verletzte Sole (11).

Der Hubschrauberpilot Gabriel Kostner hat das Mama-Tochter-Duo angeblich zu dem Zahnarzt gebracht. Michelle soll dem Helikopterführer für die schnelle Hilfe so dankbar gewesen sein, dass sie ihn laut dem Familienmagazin einen "Engel des Himmels" nannte. Die Kosten des Transports wurden zwar nicht bestätigt, allerdings dürfen Passagiere ganze 1.900 Euro für einen exklusiven 50-minütigen Rundflug bei dem Anbieter blechen, für den Gabriel arbeitet. Die stolze Summe soll sich aber gelohnt haben, denn schon am nächsten Tag waren Michelle und Sole wieder zurück auf der Piste.

Mittlerweile soll die Schweizer-Italienerin samt ihren Töchtern Sole und Celeste (9) bereits weitergereist sein und sich einen großen Traum in Lappland erfüllt haben. Das Trio war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und konnte die berühmten Polarlichter erspähen. "Wir haben gemeinsam vor Freude geweint", erzählte Michelle von dem emotionalen Moment in einem Instagram-Beitrag. Sie teilte einen Schnappschuss, auf dem sie überglücklich lächelt, während ihre beiden kleinen Töchter die Sängerin vor dem strahlend grünen Nachthimmel auf die Wangen küssen.

Anzeige Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Töchter Sole und Celeste in San Cassiano

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Celeste und Sole Trussardi

Anzeige Anzeige

Anzeige