Jannik und Yeliz Kocs Beziehung: Das halten die Fans davon

Sie geben ihrer Liebe noch eine Chance – doch das heißen nicht alle Fans für gut! Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) feierten vor Kurzem ihr Liebes-Comeback und leben das seither ungeniert im Netz aus. Unter einem gemeinsamen Bild der Reality-TV-Bekanntheiten sammeln sich einige Kommentare, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So lauten beispielsweise drei Meinungen verschiedener Social-Media-Nutzer: "Maximal unangenehm die beiden", "Du respektierst dich selbst nicht, wenn du zu denen zurückkehrst, die dich nicht respektieren" und "Manchmal muss man falsch abbiegen, um zu wissen, was man will. Ich freue mich, dass ihr wieder zueinandergefunden habt."

Nicht nur Jannik und Yeliz' Fans teilen ihre Meinungen über das Liebes-Comeback, auch Reality-TV-Kollegen nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Beziehung der beiden geht. So meldete sich unter anderem Jessica Hnatyk auf Social Media zu Wort und ließ an den Turteltauben eher kein gutes Haar. "Ich finde, das spiegelt unsere Gesellschaft wider, dass gefühlt jeder Typ von einer zur anderen springt. Es ist ganz normal, dass man egoistisch handelt und betrügt", stellte die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit klar.

Jannik und Yeliz führten bereits nach ihrer Teilnahme bei Make Love, Fake Love erstmals eine Beziehung. Die Liebe zwischen den beiden war allerdings nicht von langer Dauer. Auch ein weiterer Anlauf verlief nicht so wie erhofft. Bei den Dreharbeiten der kommenden Prominent getrennt-Staffel scheint es dann aber wieder zwischen Jannik und Yeliz gefunkt zu haben. Am vergangenen Dienstag bestätigten sie offiziell gegenüber RTL, was viele bereits vermuteten: "Wir sind wieder ein Paar."

Katrin Hautner / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

