Jessica Hnatyk schießt gegen Yeliz und Janniks Beziehung

Erst vor wenigen Tagen verkündeten Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis, was bereits viele vermuteten: Die Realitystars geben ihrer Liebe eine weitere Chance! Diese Entscheidung veranlasste natürlich diverse TV-Kollegen, ihren Senf dazuzugeben – so auch Jessica Hnatyk. Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit verrät ihren Fans auf Instagram nun, was sie von dieser Beziehung hält: "Ich finde, das spiegelt unsere Gesellschaft wider, dass gefühlt jeder Typ von einer zur anderen springt. Es ist ganz normal, dass man egoistisch handelt und betrügt."

Erst Anfang November 2024 verkündeten Jannik und seine Ex-Partnerin Gerda Lewis (32), dass sie fortan getrennte Wege gehen. Weshalb sich die beiden trennten, verrieten sie zwar nicht, allerdings heizte vor allem die GNTM-Bekanntheit immer wieder Fremdgehgerüchte an. Bestätigt Jessica diese nun auf ihrem Social-Media-Profil? "Ein Insider hat mir verraten, dass Gerda Jannik mit auf eine Reise genommen hat und er geht ihr dort mit diesen zwei Mädels von TikTok fremd und rennt sofort zu seiner Ex und Yeliz nimmt ihn zurück. Das kann man doch alles nicht mehr ernst nehmen, das ist so eine Fake-Welt", wettert sie.

Vor Kurzem meldete sich auch Gerda zu der Beziehung ihres Verflossenen zu Wort. "Ich wünsche denen alles Gute [...]. Vielleicht sollte das alles so sein [...]. Vielleicht gehören die einfach zusammen und das mit mir und Jannik sollte alles so kommen", äußerte sich die Influencerin inmitten eines TikTok-Livestreams ganz diplomatisch. Dennoch betonte sie, dass zwischen ihr und Jannik alles andere als Harmonie herrsche – ganz im Gegenteil.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

