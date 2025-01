Königin Mary zeigt geheimes Haus erstmals öffentlich

Königin Mary von Dänemark (52) hat auf ihrer Sommerresidenz, dem Schloss Frederiksborg in Hillerød, ein ganz besonderes Geheimnis enthüllt. In einem Interview mit "Vogue Living Australia" gewährt sie erstmals einen Blick auf das sogenannte Rundhaus – ein verstecktes Holzhaus hinter dem Kanzlerpalais, in dem sie und ihr Mann König Frederik gemeinsam mit ihren vier Kindern die Sommerzeit verbringen. Das Gebäude, umgeben von Bäumen und nahe eines Waldes gelegen, dient dem Paar als privater Rückzugsort und wurde mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit renoviert.

Ursprünglich handelte es sich bei dem Rundhaus um eine alte Werkstatt aus dem Jahr 1890, die sich im verwilderten Garten der Residenz befand. Anstatt das Gebäude abzureißen, engagierte das Königspaar den renommierten Architekten Anders Lendager, der für seine umweltbewussten Designs bekannt ist. Mithilfe des Schreinermeisters Kristian Chemnitz Iversen wurde die Werkstatt in ein modernes und zugleich ökologisch gestaltetes Ferienhaus verwandelt – mit Elementen aus Glas, braun geölten Holzbalken und einem Terrazzoboden, der das Erdgeschoss ziert. In einem Video, das Vogue Living auf Instagram veröffentlicht hat, sind die größtenteils gebraucht gekauften Möbel und ein zentraler Tisch zu sehen, der aus übrig gebliebenen Holzresten des Hauses besteht. "Es ist faszinierend zu sehen, was man mit vorhandenem Material schaffen kann", sagt Mary dazu gegenüber dem Magazin.

Für Mary ist das Rundhaus mehr als ein Bauwerk. Es zeigt ihre enge Verbundenheit mit der Natur und ihr Verständnis von Nachhaltigkeit. "Mein Mann und ich wollten etwas schaffen, das Bestand hat", erklärt die Königin dem Magazin. Das Rundhaus spiegelt nicht nur den Wunsch des Königspaares nach Umweltschutz wider, sondern zeigt auch ihre Liebe zu Dänemarks moderner Architektur.

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark

Getty Images König Frederik und Königin Mary, Berlin im Oktober 2024

